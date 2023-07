Tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México, Ferka se convirtió en defensora de Jorge Losa, quien dice sí es su novio, por lo que ahora que el español está siendo señalado alza la voz.

Contactada por el programa de espectáculos Chisme No Like, Ferka asegura que Jorge Losa no tiene nada que ver con la productora de La Casa de los Famosos México, quien también le ha dado trabajo a ella.

“Es una tipaza muy profesional, no hay nada entre ellos”, dice Ferka, de 36 años de edad, refiriéndose a Rosa María Noguerón y asegura estar encantada con el enojo de ciertas personas que envidian la suerte y el éxito de su novio.

“No les gusta ver que los otros brillen, la envida les corroe, empiezan a inventar que sí la productora, nadie es protegido bueno alguien es protegido, pero en esta ocasión está ganando por su propio pulso” Ferka

Jorge Losa Rosa y María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, tendrían un romance (Especial)

Ferka ahora se lanza contra Poncho de Nigris

Aunque Ferka ya no está jugando, sigue enganchada ahora se lanza contra Poncho de Nigris, de 47 años de edad, quien retó a Jorge Losa a permanecer en La Casa de los Famosos México por su aportación y no por suerte.

Por lo que la exhabitante vuelve a dejar claro que no le gusta que sigan avanzando seres sin ética, así como insiste que Wendy Guevara, de 29 años de edad, está siendo utilizada por el Team Infierno y el fandom.

Haciendo a un lado a Sergio Mayer, su gran enemigo en La Casa de los Famosos México, Ferka ahora ataca a Poncho de Nigris, llamándolo mueble y es que asegura que el influencer solo se nota porque se ríe de las bromas de Wendy Guevara.

Wendy Guevara en riesgo; enfrenta su primera nominación en La Casa de los Famosos México

Será el próximo domingo 16 de julio cuando se defina el futuro de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México. La Perdida enfrenta su primera nominación.

La youtuber originaria de León, se enfrenta a Poncho de Nigris y Bárbara Torres, de 52 años de edad. Al respecto ésta última da por hecho su salida por lo que celebra enfrentarse a dos grandes y no a personas sin gracia.

Cabe mencionar que las votaciones solo están abiertas durante las galas. Suscriptores de Vix tienen 10 votos para salvar a su habitante favorito.