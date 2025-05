Federica Quijano -de 53 años de edad- mandó un mensaje desde el hospital tras ser internada de emergencia.

En un breve video publicado en Instagram, Federica Quijano agradeció las muestras de cariño y reveló que Seguros Monterrey ya la esta guiando en el proceso.

Federica Quijano sigue en el hospital y actualiza situación con Seguros Monterrey

Federica Quijano reapareció en redes sociales a solo un día de pedir ayuda por un serio problema en la columna que necesita cirugía.

“Familia linda, primero que nada quería agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes de cariño y de amor”, dijo Federica Quijano.

Federica Quijano (@federicaquijano / Instagram )

Federica Quijano apareció en un nuevo video en Instagram para pronunciarse respecto a su salud, y con semblante sereno agradeció los mensaje de apoyo de seguidores.

“Gracias por su preocupación y por estar al pendiente de esta servidora”, comentó la cantante desde la cama del hospital.

También, Federica Quijano agradeció a las personas que la pusieron en contacto con Seguros Monterrey, pues revela que la aseguradora la está guiando en el proceso.

“Por los que me pasaron contacto para acercar con Seguros Monterrey, que van de la mano conmigo en este proceso”, reveló.

Y sin entrar en más detalles, Federica Quijano comentó que le están haciendo estudios; debido a eso, sigue estando en el hospital.

Federica Quijano pidió ayuda a Seguros Monterrey ante crisis de salud

Federica Quijano se mostró preocupada desde la cama de un hospital, tras revelar que necesitaba ser intervenida quirúrgicamente.

Esto debido a complicaciones en la columna que, incluso, le impiden caminar.

Federica Quijano se pronunció a través de redes sociales, donde solicitó ayuda para poder acelerar los trámites de su cirugía con su aseguradora, Seguros Monterrey.

“Como pueden ver, estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro”, declaró.

Desde la cama del hospital, Federica Quijano agregó: “Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor porque yo no puedo ir, no puedo caminar”.