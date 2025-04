¿Federica Quijano ya no es parte de Kabah? En entrevista niega seguir con el grupo porque ahora se dedica a sus asuntos políticos, pero revelan que no todo es como dice.

Desde hace varios años, Federica Quijano -de 53 años de edad- mostró interés en la política; sin embargo, seguía con las presentaciones de Kabah.

Actualmente Federica Quijano se desarrolla como secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno de Yucatán; sin embargo, usuarios la atacaron por presuntamente abandonar su cargo por cumplir con sus presentaciones como Kabah.

Ante las críticas en su contra, Federica Quijano aseguró que ya no pertenece a Kabah, pese a algunas fotografías que pueda compartir en sus redes sociales.

Pero, exhiben algunos datos que demostrarían que Federica Quijano sigue en Kabah pese a las obligaciones que tiene en la política.

Federica Quijano niega ser parte de Kabah, porque ahora se dedica a la política

El nombre de Federica Quijano se viralizó en las redes sociales luego de que recibió varias críticas por presuntamente no cumplir sus obligaciones en la política por Kabah.

Kabah (Instagram/@kabah_oficial)

Tras los ataques que recibió, Federica Quijano realizó una entrevista con varios medios de comunicación donde dejó claro que ya no era parte de Kabah porque ahora se dedica a asuntos políticos.

En el video compartido por el programa De Primera Mano, Federica Quijano aseguró que desde enero de este 2025 ya no forma parte de Kabah.

“Ya no estoy en Kabah, ya no estoy en el 90’s Pop Tour, no estoy girando con ellos”

Sin embargo, Federica Quijano reconoció que hay algunos eventos privados en los que todavía se presenta con Kabah, porque ya estaban acordados desde hace tiempo.

“Tengo nada más algunos eventos privados a los que he tenido que cumplir, pero yo no he estado en ningún concierto desde que comenzó el año”

Federica Quijano destacó que el hecho que siga compartiendo algunas imágenes con Kabah, no quiere decir que en ese momento este con ellos.

“El hecho que suba una foto, no quiere decir que en ese momento yo estoy”

En su conversación, Federica Quijano señaló que algunos medios la pusieron en el carnaval de Mazatlán, Sinaloa, cuando ella estaba con el embajador de España.

“Digo cómo me teletransporto de estar aquí a cantar en el carnaval de Mazatlán, es difícil”

Federica Quijano aseguró que ella se encuentra en Yucatán para trabajar aunque reconoció que se encuentra muy agradecida con lo que le dio Kabah.

“Por supuesto que siempre voy a preferir mi Estado. Kabah es mi familia, me ha dado mucho, Kabah está aquí en Yucatán, me dio un futuro, una vida tranquila con mis hijos, y ahora vengo a regresarlo con trabajo, no vine a flojear, sino vine a trabajar”

Reportan que Federica Quijano no ha dejado Kabah, pese a que ella lo ha asegurado

Pese a las declaraciones de Federica Quijano, el medio Sol Yucatán señaló que la cantante no se había deslindado de todo de Kabah.

De acuerdo con el medio, Federica Quijano sigue con Kabah cumpliendo con varias presentaciones alrededor del país, sin importarle sus asuntos políticos.

El medio señaló que Federica Quijano se habría presentado con Kabah en:

Festival cervecero Marichela, sábado 16 de marzo en Querétaro

Cierre del 90’s Pop Tour, viernes 21 de marzo en la Arena de la CDMX

Sábora Fest, sábado 22 de marzo en Colima

Cabe señalar que Federica Quijano negó haber ido al cierre del 90’s Pop Tour, pues ella ya se había bajado de esa gira.

De acuerdo con el medio, Federica Quijano no aparece en la publicidad ni da entrevistas, sin embargo no ha dejado a Kabah.

Notas como está han provocado las críticas contra Federica Quijano, aunque ella ha asegurado que en ningún momento ha descuidado su trabajo en la política.