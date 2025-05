Desde el hospital, Federica Quijano de Kabah hace un llamado urgente a Seguros Monterrey para que pueda ser operada lo más pronto posible.

Federica Quijano -de 53 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de que a través de un video confirmó que está pasando un grave problema de salud.

En su video, Federica Quijano confesó que tiene mucho miedo por lo que pidió ayuda para que pueda ser operada, debido a que no puede caminar.

Federica Quijano reconoce tener miedo de la cirugía a la que se debe someter al pedir ayuda a Seguros Monterrey

A través de su cuenta de Instagram, Federica Quijano de Kabah pidió ayuda de emergencia a Seguros Monterrey debido a una delicada situación de salud.

Desde el hospital, Federica Quijano señaló que necesitaba realizarse con urgencia una cirugía de columna, pero lamentablemente su seguro no la estaba apoyando.

Federica Quijano reconoció que tenía miedo de someterse a la cirugía, pero era algo que no podía esperar.

“Necesito de su ayuda, que me digan como hacerlo. Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo porque tengo que trabajar” Federica Quijano

Visiblemente afectada, Federica Quijano señaló que necesitaba ayuda de su seguro.

“Como pueden ver estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro del cual llevó más de 30 años con ellos, pagando mes con mes a tiempo” Federica Quijano

Federica Quijano mostró su frustración hacia su aseguradora, pues destacó que desde hace más de 30 años viene pagando y ahora que los necesita no estaban cumpliendo.

De acuerdo con Federica Quijano, había viajado a la CDMX con la intención de ser operada, pero necesitaba contar con una segunda valoración médica por parte de un especialista designado por la aseguradora.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran el día de hoy. Sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de mis doctores de la aseguradora” Federica Quijano

Federica Quijano pide ayuda para que pueda ser operada lo más pronto posible

A pesar de la urgencia de su cirugía, Federica Quijano destacó que su aseguradora no le había mandado a nadie, para que pudiera seguir con su procedimiento.

“Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar” Federica Quijano

Federica Quijano dejó en claro que no desea saltarse ningún proceso, pero destacó que ella no podía caminar, por lo que no podía ir a otro lugar.

“A veces en estas situaciones lo que necesitamos es un poco de humanidad, entiendo que hay procesos y no se trata de romperlos, es solo entender que no todos somos especialistas en seguros, simplemente confiamos en las personas que sí saben” Federica Quijano

En su video, Federica Quijano confesó que tiene un dolor muy fuerte, por lo que no puede programar su cirugía.

En ese sentido, Federica Quijano destacó que la operación debe ser lo antes posible, pues ella debe de cumplir compromisos laborales.

“Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver qué días se siente mejor. Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen, ayúdenme, por favor” Federica Quijano

Federica Quijano pidió a su aseguradora que le ayuden para que esta situación se pueda resolver lo más pronto posible.

“Por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera, como siempre ha sido. Se los pido de corazón” Federica Quijano