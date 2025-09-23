Faisy deja boquiabiertos a sus seguidores. El actor, presentador y locutor se va de la estación radiofónica Los 40.

A través de Instagram, Omar Pérez Reyes, conocido artísticamente como Faisy, anunció su salida de la estación de radio en la que se dio a conocer 15 años atrás.

“Después de 15 años, esta semana termina mi proceso en @los40mx“ Faisy

Asimismo, recordó el día en el que se integró al programa radiofónico El Tlacuache, donde compartió créditos con el Bazooka -de 50 años de edad- y Sandra Corcuera, de 47 años de edad.

“Fue un diciembre cuando el Bazooka me invitó a un proyecto de radio... entré junto a Sandra Corcuera y comenzó una gran etapa en El Tlacuache. Nadie daba medio varo por nosotros, y nosotros nos la pasábamos muy bien.” Faisy

Y sin más, cerró el tema, por lo que hoy sus seguidores se preguntan el motivo de su salida.

Faisy anuncia su salida de los 40 (@faisirrito / Instagram)

¿Quién sustituirá a Faisy en ¡Ya Párate!?

Faisy debutó en la radio con el programa El Tlacuache; sin embargo, dejó el show que lo formó como locutor para ser parte de ¡Ya párate!

El 9 de septiembre de 2024, Faisy comenzó a trabajar junto a Facundo -de 47 años de edad- e Iñaki Álvarez, de 43 años de edad.

Este equipo duró poco, ya que estos últimos se fueron del programa radiofónico ¡Ya párate! de Los 40.

En su lugar entró Delia García, de 35 años de edad, por lo que hoy la audiencia se pregunta quién será el nuevo compañero, o compañera, de la novia de Facundo.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce quién será el suplente de Faisy.

Faisy continuará en Me Caigo de Risa

Por otra parte, Faisy continuará en Me Caigo de Risa. El presentador se encuentra grabando la onceava temporada del programa.

Mediante sus historias de Instagram, el propio indicó estar grabando un episodio que contará con la participación de Sylvia Pasquel, de 74 años de edad.

Me Caigo de Risa se estrenará al finalizar La Casa de los Famosos México 2025, reality show al que le quedan dos semanas al aire.