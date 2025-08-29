Facundo -de 47 años de edad- recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida, cuando se quedó pelón a los 26 años.

El conductor se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025 y recordó cuando se deprimió por su calvicie.

Facundo sufrió cuando se quedó pelón a los 26 años

El look de Facundo se caracteriza por lucir rapado, pero esto fue fue por gusto, ya que se comenzó a quedar pelón a los 26 años.

Facundo contó en La Casa de los Famosos México 2025, que él hacía ejercicio porque era demasiado ser pelón y también panzón.

El conductor contó que comenzó a rasurarse la cabeza a los 26 años, pues comenzó a notar espacios sin cabello.

“Como a los 26 (comenzó a quedar pelón) ya se me ya cular… ya a que te aferras. Super delgadito el pelo, aquí se me veía pelo y aquí no” Facundo

Facundo recuerda estaba en sus veintes cuando se percató que ya tenía entradas y el cabello muy delgado.

Recurrió a tratamientos para el crecimiento capilar, pero no le sirvieron.

“Como 6 meses (de tratamiento) y me dijeron: ‘Esto es lo más que vamos a conseguir’ y dije no”, contó Facundo en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo entendió que su cabello ya no iba a crecer y admitió que tampoco quería seguir los cuidados que le indicaban.

Facundo se deprimió cuando se quedó pelón y así se veía con cabello

Al ser tan irreverente, Facundo solía experimentar con su imagen, pero tras quedar pelón ya no pudo cambiar su peinado.

Facundo menciona que se deprimió cuando quedó pelón, pero lo aceptó y ahora es parte de su personalidad.

El conductor ha compartido diversas fotos donde se le ve con cabello y su apariencia era más jovial.

Facundo descartó someterse a un tratamiento para recuperar su cabello, pues sabe que no cumpliría con las indicaciones.

Tras el paso de los años, Facundo se caracteriza por su humor ácido y por ser pelón.