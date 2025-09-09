Facundo -de 47 años de edad- reveló a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 que estarían más que invitados a su boda.

Cabe recordar que Facundo está comprometido con Delia García -de 35 años de edad- y se espera que en próximos meses lleguen al altar.

Facundo quiere invitar a su boda a habitantes de La Casa de los Famosos México 2025

Fue durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025 que Facundo lanzó la exclusiva de su compromiso.

Previo a su eliminación del reality show, el presentador habló de los preparativos de la boda como lo es la lista de invitados.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

De acuerdo con Facundo, estaría dispuesto a invitar a algunos de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Y aunque no dijo nombres en específico, aclaró que sería solo a un selecto grupo de máximo cuatro o cinco personas.

Se sabe que Facundo tiene una buena relación con dos de los habitantes de esta temporada: Shiky y El Guana.

Por lo que el presentador podría estarse refiriendo a ellos como parte de los futuros invitados a su unión con Delia García.

Y es que, Facundo tuvo enfrentamientos y momentos de tensión con muchos otros habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo y su prometida en polémica por La Casa de los Famosos México 2025

Durante lo que fue su última semana en La Casa de los Famosos México 2025, Facundo tuvo la oportunidad de hacer una llamada telefónica.

El presentador quiso ponerse en contacto con su prometida, marcando repetidamente el número de Delia García.

Sin embargo, en uno de los intentos contestó la voz de un hombre y el presentador colgó el teléfono.

Siendo en un último intento que ya respondió la voz de Delia García.

Este detalle para los fans no fue gratuito, pues de inmediato se empezó a especular que Delia García le estaba siendo infiel a Facundo .

Y aunque este escenario ya fue desmentido por la influencer, no significa que haya disminuido el impacto del momento en redes sociales.

Espacio en el que a Facundo no solo le está lloviendo burlas por su eliminación de La Casa de los Famosos México 2025.

Sino que también por la supuesta infidelidad de Delia García.