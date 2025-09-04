Delia García -de 35 años de edad- hizo frente a los rumores de infidelidad a Facundo junto a Mila, la hija del comediante.

Esto después de la llamada telefónica que Facundo -de 47 años de edad- le hizo desde La Casa de los Famosos México 2025.

Delia García y Mila defienden a Facundo y su relación con la influencer

Fue por medio de un live que Delia García y Mila hablaron de la reciente polémica por infidelidad que atraviesa la pareja.

Mila tomó la palabra y no solo defendió a su papá como buena persona, sino que también le dijo a la influencer de lo afortunada que es al estar con él.

Facundo (Tomada de video)

La hija de Facundo agradeció que ambos pudieran estar construyendo una relación sana pese a todo el hate.

Mencionando que su papá es sumamente amoroso con las personas que le importan.

Por lo que los invitó a seguir juntos y mostrándose feliz de que su amor prevalece sin importar todo lo demás.

Por su lado, Delia García se deshizo en halagos para Mila y todas las hijas de Facundo , describiéndolas “tan inteligentes como su padre”.

¿Por qué dicen que Delia García le es infiel a Facundo?

Actualmente, Facundo es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

La Jefa del programa le permitió hacer una llamada telefónica con alguien del exterior, por lo que Facundo eligió a Delia García.

Sin embargo, en una de las veces que llamó al número de su prometida, la voz de un hombre misterioso contestó al otro lado de la línea.

Facundo colgó la llamada de inmediato y volvió a llamar, siendo en esta ocasión que ya respondió Delia García.

Este detalle, aunque pequeño, fue suficiente para que los fans de La Casa de los Famosos México especularan que había una infidelidad de por medio.

Del mismo modo, fans y usuarios señalan que para ser una llamada especial, Delia García “no se mostró muy emocionada”.

Esto ya que, se asegura, fue Facundo quien tuvo que llevar la conversación en los dos minutos de llamada.

“Imagínate pagar una llamada de 30 mil pesos para que no te digan que te aman” y “¿Quién le dice a Facundo?“, fueron los comentarios más repetidos.