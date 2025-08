Las tensiones aumentan en La Casa de los Famosos México 2025, pues Facundo de 47 años de edad reveló que ya no soporta a Aaron Mercury de 24 años de edad.

Pues Facundo reveló a sus compañeros de habitación que no soporta a Aaron Hernández González, mejor conocido como Aaron Mercury.

¿Por qué Facundo no soporta a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025?

Durante un momento de confesiones, Facundo aseguró no soportar a Aaron Mercury, pues no solo siente que no tienen nada en común sino que hay una razón por la que no termina de caerle bien:

“Yo a Aaron, me desespera. Odio que mate animales o sea ve una araña y ‘pam’ y yo ¿por? y luego ve un escarabajo y lo aplasta. No sé qué es lo que me da, a mi es agente me caga” Facundo

Shiky de 53 años de edad y Mariana Botas de 35 años de edad, quienes estuvieron con Facundo, escucharon las razones de porqué al conductor no le cae bien Aaron Mercury.

Sin embargo, ellos no comentaron nada al respecto aunque parecieron entender el punto de vista de Facundo mientras se sinceraba con ellos en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo y Ninel Conde demeritan a Aaron Mercury por ser TikToker

Facundo reveló a Shiky y Mariana Botas que no le caía bien Aaron Mercury y que lo desesperaba.

Pero además, Facundo también lo comentó con Ninel Conde de 48 años de edad durante la fiesta del viernes en La Casa de los Famosos México 2025.

Y durante un intercambio de palabras, Ninel Conde y Facundo aseguraron que a Aaron Mercury no le había costado llegar a la fama como a ellos.

“Yo sí busco el rating de mis maneras, también es como de ‘ay sí, las historias de amor jalan’” Facundo

Esto refiriéndose a lo que ha ocurrido entre Aaron Mercury y Elaine Haro, pues aseguran que podría ser el primer romance de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2025.

Asimismo, Ninel Conde le dijo a Facundo que ya había notado que había un grupito que no convivía y que “hay uno que otro sin hablar pero bueno”, mientras Aaron Mercury estaba detrás de ellos.

Esto ha hecho que los fans de Aaron Mercury exploten en contra de Ninel Conde y Facundo asegurando que lo están subestimando solo por ser TikToker.

Sin embargo creen que Aaron Mercury podría dar la sorpresa, además han acusado a Facundo de tener el ego muy alto y envidiar a las nuevas generaciones como Aaron Mercury.