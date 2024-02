¿Bellakath no es tan humilde cómo se muestra? Una extensionista acusa a la cantante de ‘La Gatita’ de deberle unas extensiones de cabello natural, y ya hasta la denunció por amenazas.

A través de un enlace con el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- Bellakath fue denunciada por estar endeudada por unas extensiones de cabello.

Pero no solo eso, Bellakath -de 25 años de edad- habría amenazado a su extensionista con usar toda su fama para quemarla para que ya le deje de cobrar y por eso se ganó una denuncia.

Bellakath vs Gustavo Adolfo Infante: La cantante de reguetón explota porque se la pasan criticando

Se le viene otro escándalo a Bellakath y Gustavo Adolfo Infante -con quien tiene un mal historial de quejas- le prestó los micrófonos a la extensionista con quien está endeudada.

Mediante una plática en el canal de YouTube del periodista, Betzel Chávez -de edad desconocida- la extensionista de Bellakath, la acusó de no pagarle 100 mil pesos de extensiones.

Con evidencia de las pláticas que tuvieron y donde Bellakath le pedía retoque y rayitos, fue como Chávez mostró que todo lo que dice es real.

Según lo que compartió, la cantante de reguetón mexicano le pedía intercambio por menciones en redes sociales “cuando trataba de ser famosa”.

Explicó que ella fue quien le puso extensiones de cabello natural a Bellakath cuando tuvo sus primeros videos musicales, sin embargo, estos eran a cambio de menciones en sus redes sociales.

Pese a que el trato era justo, la extensionista señaló que siempre tenía que estar “correteando” a Bellakath para que subiera el contenido haciéndole publicidad.

Asimismo, explicó que Bellakath la tenía “bajo la lluvia, altas horas de la noche e incluso embarazada” poniéndole el servicio para sus videos.

Hasta que llegó un momento en que Bellakath simplemente se negó a hacerlo y también a pagar el supuesto un año y tres meses de servicio.

“Quedamos que iban a ser menciones en mi cuenta de Instagram, realmente solo me hizo dos y se desentendió de ese acuerdo que teníamos, y tampoco las quiso pagar”.

Bellakath está endeudada con su extensionista, pero no solo eso, sino que la está amenazando si busca exhibir lo que le debe y ahora ya hasta tiene una denuncia.

En este mismo enlace, la extensionista de la reguetonera dijo que Bellakath la ha estado amenazando cada que intenta cobrarle.

Explicó que Bellakath le asegura que irá a su colonia a colgar mantas con sus fotos para difamarla si intenta exponer su deuda en redes sociales o medios de comunicación.

“Me dijo que me tenía que quedar callada sino iba a destruir mi negocio y a mi familia (...) Ella amenaza con hacerme un daño en mi persona, con dañar mi reputación, me dijo que la forma de silenciarme era poniendo mantas por donde yo vivo con mi cara, mi dirección, porque no quiere que esto salga a la luz”.

Extesionista de Bellakath.