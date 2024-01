¿Bellakath no soportó? La cantante de “La Gatita” estalló contra Gustavo Adolfo Infante por la crítica que le hicieron en De Primera Mano; de anticuado y careciente de sexo , no lo baja.

Hace un par de días, Bellakath -de 25 años de edad- estuvo en un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) donde dio varias entrevistas a los reporteros.

Sin embargo, según sus argumentos, en De Primera Mano (DPM) editaron esa entrevista para hacer ver mal las declaraciones que dio, además de que le pusieron hasta un filtro para que se viera enojada.

Y es que a Bellakath le molestó que Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- y los conductores de DPM, la denigraran y le criticaran su música sin motivo aparente.

Pero no creas que ahí se tiene todo, pues las palabras que Bellakath pronunció contra Gustavo Adolfo Infante ya fueron oídas y ya le contestó usando los micrófonos de Sale el Sol.

Bellakath estalla contra Gustavo Adolfo Infante y le recuerda que estuvo “rogando” por una entrevista

Bellakath ya está harta de las críticas que los programas de espectáculos como el de Gustavo Adolfo Infante -DPM- le hacen a sus composiciones y ya no soportó más.

A través de un en vivo que hizo en sus redes sociales, Bellakath expuso, les respondió y hasta llamó a sus seguidores a funar a Gustavo Adolfo Infante y su programa de espectáculos.

Bellakath (@labellakath)

Y es que según lo dicho por la cantante de la Agrícola Oriental, editaron una entrevista que pasaron para hacerla ver mal y tergiversar sus declaraciones.

Esto se dio en el contexto de una comida de SACM, pues los conductores de DPM expresaron su desagrado a que Bellakath pertenezca a este gremio, pues su música no se puede comparar “con un Armando Manzanero”.

Ante la crítica que le hicieron donde se dejaron ver cuestiones de gustos musicales, espanto a palabras como “chupar el pene” que Bellakath usa en Reggaeton Champagne, y hasta clasismo, la cantante respondió.

“Ellos sí denigran y me están denigrando como mujer de la manera en que me están hablando, esa si es una verdadera porquería denigrante”. Bellakath, cantante.

Bellakath se burló del bajo nivel de audiencia de DPM, pero además recordó que hace tiempo fue al programa porque le rogaron por una entrevista. Sumado a ello asegura que Addis Tuñon -de 47 años de edad- “se arrastraba por una foto cuando fui”.

“Esta perra es la que se arrastraba por una foto”. Bellakath, cantante.

Y es que Bellakath apunta que la reportera inventó un rumor para que la hiciera enojar, pero no lo consiguió “solo lo hacen para sacar chisme, dime quién, dime nombres, tú lo inventaste”.

Por otra parte argumentó que no la pueden comparar con Armando Manzanero “porque son otros tiempos”, además de señalar que Reggaetón Champagne es la única composición donde habla más explícitamente.

“Son diferentes tiempo y antes también se hablaba de sexo, de drogas, a lo mejor con otras palabras, ustedes que ya están demasiado grandes, pues ya se ve que son de otra época, y ahorita ya han revolucionado muchas cosas (...)”. Bellakath, cantante.

Asimismo, señaló que seguramente los conductores de DPM como Gustavo Adolfo Infante “les hace falta sexo” y por ello se espantan ante las letras que compone.

“Hasta tú eres reportero y hablas pura mierda (...) ¿tú qué sacas? ¿entonces tú que sacas cuando eyaculas? Es una canción, es un reguetón por qué te enganchas tanto (...) Como que a estos les hace falta sexo”. Bellakath, cantante.

Y es que como Addis Tuñón se burló de que seguramente Bellakath se había quedado atónita “al escuchar un párrafo de Armando Manzanero”, la cantante se defendió.

“Pobrecita, tengo dos carreras ¿tú que tienes? Tienes pura envidia, pobrecita de verdad, ha de vivir todavía en la casa de sus padres está pendeja”. Bellakath, cantante.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante dijo que lo peor es que las canciones de Bellakath son replicadas y muy famosas, a lo que ella respondió “y soporta”, seguido de una risa.

Gustavo Adolfo Infante le responde a Bellakath; niega que le haga falta sexo y que ni la quería en DPM

Gustavo Adolfo Infante ya se enteró de la respuesta de Bellakath a las críticas en DPM a su música y el principal argumentó que usó fue “no sabe de este negocio todavía”.

Y es que el periodista aseguró que Bellakath “aún tiene la piel muy sensible” y por eso estalló contra él y su programa de espectáculos por las críticas a su música.

Asimismo, respondió de forma muy breve que si bien Bellakath fue a su programa, fue por recomendación, no porque él quisiera.

“Dijo una bola de mentiras, que le rogamos para que viniera; yo ni quería que viniera, pero me dijeron que sí”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Por otra parte, respondió directamente a Bellakath negando que le haga falta sexo como ella asegura.

Gustavo Adolfo Infante (Especial )

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante quiso opacar la crítica de DPM con lo que Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- había dicho por la mañana en Sale el Sol. A lo que la periodista le recordó a Bellakath que no puede acusar ofensas y denigración, si ella hace lo mismo.

“Gustavo: Que bueno que no vio en la mañana, porque yo te copie [Joanna] y me fui con una crítica más ligera que la tuya, la neta. Joanna: Me encanta que dice que la ofendieron, pero ella responde que es una p (perra), p (pendeja), que además yo dije ¿cuántas te sabes? Lo que no es posible es que diga que la ofendieron y la están denigrando, para irse en contra de Addis de una manera que no se puede permitir”. Conductores de Sale el Sol.

Addis Tuñón acusa a Bellakath de incitar al odio y le dice “eso es demandable”

Addis Tuñón, así como Gustavo Adolfo Infante, fueron los más funados por Bellakath, pero la periodista ya respondió y le dejó ver que lo que le choca le checa.

En un enlace con el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón dijo que estaba claramente enterada de lo que Bellakath le había dicho.

La periodista lamentó que Bellakath ocupara palabras como “perra” y “pendeja” para defenderse de una crítica que se hizo la música que compone.

Addis Tuñón (Instagram/@tunonaddis)

Asimismo, Addis Tuñón le dejó ver “te insulta lo que te lastima”, apuntando a que sí les respondió a su crítica, es porque algo le llegó y le caló.

Finalmente, Addis Tuñón detalló que las declaraciones a insultos de Bellakath “está incitando al odio”, explicando que ese es un hecho “demandable”.

Por otra parte, la periodista no se cerró las puertas y explicó que si dentro de 10 años Bellakath sigue tendiendo éxito “con gusto te entrevistaré”, pero dejó ver “a mi no me gusta tu música” y se vale.