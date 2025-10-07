Tras la final de La Casa de los Famosos 2025, Eugenio Derbez cree que “no hay nota” al ser cuestionado sobre las polémicas declaraciones de Dalilah Polanco, de 53 años de edad.

“No hay nota, no hay nada que decir” Eugenio Derbez

Para Eugenio Derbez -de 64 años de edad- es una “estrategia para hacer publicidad” que revivan una nota de hace muchos años.

Eugenio Derbez cree que “no hay nota” al ser cuestionado por la polémica con Dalilah Polanco tras final de La Casa de los Famosos 2025

En un encuentro con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre las polémicas declaraciones de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos 2025.

Acompañado de Alessandra Rosaldo -de 54 años de edad-, Eugenio Derbez respondió “no hay nota”, pues consideró que es un tema que pasó hace mucho tiempo y ya los dos se encuentran en otra cosa.

En su conversación, Eugenio Derbez puntualizó que esta situación pasó hace 20 años y ha sido muy abierto al contar que terminó con una novia para andar con Alessandra Rosaldo.

“Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez considera que estas declaraciones que hizo la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 solo son una “estrategia para hacer publicidad”.

“Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento” Eugenio Derbez

Ante la insistencia de los reporteros, Eugenio Derbez aseguró que no había nota porque no hay nada nuevo que decir, ya que todo se había dicho en el pasado.

“No hay nota, no hay nada que decir…” Eugenio Derbez

Cuando los reporteros le cuestionaron a Alessandra Rosaldo por este tema, Eugenio Derbez respondió que su esposa no tenía nada que decir.

“Ella no tiene nada que decir… Llevo 20 años con mi mujer” Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez (Agencia México)

En La Casa de los Famosos 2025, Dalilah Polanco recuerda cuando un exnovio le fue infiel

En La Casa de los Famosos 2025, Dalilah Polanco revivió cuando se le rompió el corazón al enterarse de la infidelidad de un exnovio a través de una revista.

En la dinámica titulada ‘El triángulo de las verdades’, Dalilah Polanco confesó que tenían una relación estable, aunque ya había ciertas señales de que su novio podía estar con otra persona.

En su conversación, Dalilah Polanco destacó que su pareja siempre negó estas versiones de infidelidad, pero al final resultó todo ser cierto.

Aunque Dalilah Polanco no reveló nombres, de inmediato se señaló que hablaba de Eugenio Derbez y que este le habría sido infiel con Alessandra Rosaldo.

Incluso se revivió una entrevista de Alessandra Rosaldo donde reconoció que su atracción por Eugenio Derbez comenzó cuando ambos tenían pareja.