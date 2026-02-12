Consuelo Duval reveló que nunca volverá a La Familia P. Luche y explicó la razón detrás de esta decisión.

Durante una entrevista con Todo para la Mujer, la actriz confesó que existían planes para realizar una película que cerrara la historia de la serie, pero el proyecto no podrá concretarse debido a problemas con los derechos de autor.

Aunque Eugenio Derbez creó los personajes, no posee la marca registrada, lo que impide usar el nombre. Consuelo Duval lamentó que el público no pueda ver el desenlace.

Durante una entrevista con Todo para la Mujer, Consuelo Duval fue cuestionada sobre si existían una posibilidad de que La Familia P. Luche tenga una nueva temporada.

Consuelo Duval confesó que tenían planes de hacer una película para cerrar la historia de La Familia P. Luche.

Sin embargo, por cuestiones de derechos de autor, ya que Eugenio Derbez no es el dueño del nombre, este proyecto no se va a concretar.

“Estuvimos luchando por hacer la película de La Familia P. Luche, pero ahí hay cosas (…) quiere regalarme al público una película para el cierre” Consuelo Duval, actriz mexicana

Consuelo Duval expresó que aunque trataran de cambiarle el nombre a la historia, no sería factible realizar la película de La Familia P. Luche.

La actriz cree que es el público quien termina perdiendo por esta situación, pues no podrán ver el desenlace de la serie que tuvo tres temporadas.

Familia P. Luche (Especial)

Eugenio Derbez deseaba hacer una película de La Familia P. Luche

En 2025, Eugenio Derbez contó en el podcast La Cotorrisa que tenía interés por hacer una película de La Familia P. Luche.

“Sí, estoy dispuesto a crear una historia sobre la Familia P. Luche. A mí sí me gustaría volver hacer uno de mis personajes” Eugenio Derbez

Incluso, el 28 de diciembre de 2025, Día de los Inocentes, Eugenio Derbez bromeó con que La Familia P. Luche tendría nuevos capítulos.

Aunque todo fue broma, los fans de la serie sí mostraron felicidad por la posibilidad de que regresara a interpretar a Ludovico P. Luche.

Lamentablemente, no será posible que Eugenio Derbez concrete sus planes con La Familia P. Luche, pues no tiene permiso para utilizar el nombre.

Aunque Eugenio Derbez ha argumentado que él creó los personajes, la realidad es que no cuenta con los derechos sobre la marca y su uso.