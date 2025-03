Tras haberse convertido en blanco de ataques por su crítica a Selena Gomez, Eugenio Derbez protagoniza una nueva polémica relacionada con los incendios de California.

En redes sociales se dice que Eugenio Derbez estaría pidiendo dinero a sus seguidores para recuperar una de sus casas, la cual se quemó a causa de los incendios de California, Estados Unidos.

Por lo que el actor y productor televisivo pide a su séquito de fans no caer en fraudes así como no creer en todo lo que se dice pues no está pidiendo dinero.

Eugenio Derbez (Despierta Am)

Eugenio Derbez alerta por noticia falsa; no está pidiendo ayuda por incendios de California

Hace unos días, Alessandra Rosaldo informó a la prensa que la primera casa que compartió con su esposo Eugenio Derbez y su hija, se quemó a causa de los incendios de California.

No quedó nada de la propiedad que se encontraba ubicada el barrio exclusivo de Pacif Palisades, al oeste de Los Ángeles, lo que entristece a la esposa de Eugenio Derbez, de 63 años de edad.

En esa casa, Aitana -de actualmente 10 años de edad- vivió sus primeros años por lo que su mamá sufre ya que no volverá a habitar esa propiedad ni siquiera a apreciarla en físico.

Poco después de la declaración se viralizó que Eugenio Derbez estaba pidiendo dinero a sus fans para recuperar la casa que hoy tanto llora Alessandra Rosaldo -de 53 años de edad-.

“Eugenio Derbez pide apoyo a los mexicanos para recuperar lo perdido”, cita un portal de Internet, mismo que indica que la propiedad valía 4.2 millones de dólares (más de 86 millones de pesos mexicanos).

Informe que retomó el productor de televisión pues asegura es mentira que haya o esté pidiendo dinero.

“Fake news ¡No hagan caso! Noticia falsa”, cita Eugenio Derbez en sus historia de Instagram donde adjunta la noticia fabricada.

Eugenio Derbez no está pidiendo dinero (@ederbez / Instagram)

Karla Sofía Gascón quiere trabajar con Eugenio Derbez tras enterarse de crítica a Selena Gomez

Por otro lado, la suerte vuelve a sonreirle a Eugenio Derbez. Su crítica a Selena Gomez -de 32 años de edad- ha sido perdonada, incluso, Karla Sofía Gascón quiere trabajar con él, pese a no estar de acuerdo con sus pensamientos.

En una entrevista, Karla Sofía Gascón -de 52 años de edad- reveló que el productor fue el primero en aplaudirle su trabajo en la película Emilia Pérez.

Por lo que agradecida recuerda que “nadie es monedita de oro para caerle bien a todos” y que cada persona tiene derecho a dar una opinión que no necesariamente le tiene que gustar al mundo.

Y tras dejar claro que ella no se deja influenciar por lo que se diga de Eugenio Derbez, espera en el futuro trabajar con él.