Durante un encuntro con la prensa el actor de 61 años de edad, Eugenio Derbez le recuerdó a Bad Bunny que la gente “pone y quita”.

Esto después de que el cantante puertorriqueño de 28 años de edad fuera duramente criticado en redes sociales por su comportamiento con una fan.

Pues cabe recordar -iniciando el 2023- si difundió un video en el cual se ve a Bad Bunny arrebatando y arrojando el teléfono de una fan quien buscaba fotografiarse con él

En un encuentro con la prensa del programa ‘Despierta América’ Eugenio Derbez fue cuestionado sobre las acciones y criticas a Bad Bunny.

Y es que el 2023 Bad Bunny lo inició acaparado todos los titulares luego de que se difundiera un video en donde lo acusaron de agredir a una de sus fans.

Sobre las acciones del artista, el actor principalmente le recordó al cantante que la gente “da y quita” el poder.

Por lo que aseguró las acciones del cantante fueron “desafortunadas” ya que entiende esta clase de situaciones con los fans y la prensa.

Y es que Eugenio Derbez mencionó, que al igual que el cantante, habría vivido situaciones en las que incluso ha terminado lastimado por las aglomeraciones.

Sin embargo, a diferencia del cantante, el actor mexicano nominado al premio Oscar aseguró nunca ha respondido de esa manera.

“Yo nunca lo he hecho, he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Como ustedes mismos lo han visto, cuando ustedes mismos han llegado a poner un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme”.

Eugenio Derbez