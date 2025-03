Eugenio Derbez -de 63 años de edad- asegura que no acudió al bautizo de Tessa, por una situación relacionada con su hija Aitana.

El pasado 15 de febrero, fue el bautizo de Tessa, hija de José Eduardo Derbez, de 32 años de edad.

Lo que llamó la atención de festejo, es que no acudieren los miembros de la familia Derbez y Eugenio Derbez revela la raspón por la que no fue.

Se especuló que la familia de Eugenio Derbez no había acudido al bautizo, para no encontrarse con Victoria Ruffo, de 62 años de edad.

Eugenio Derbez fue abordado por reporteros en el aeropuerto de la CDMX y reveló la razón por la que no asistió al bautizo de su nieta.

La familia Derbez no asistirá al bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, por esta razón

José Eduardo Derbez no planea hacer segundo bautizo de su hija Tessa para que los Derbez puedan ir

“Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos enfermeras, ni nanas desde que nació (…) entonces cuando ella está de gira, yo me quedo en la casa”

Eugenio Derbez