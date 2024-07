Eugenio Derbez -de 62 años de edad- y Victoria Ruffo se rencontraron en el nacimiento de Tessa y se abrazaron al enterarse que ya son abuelos.

Desde que José Eduardo Derbez -de 32 años de edad- reveló que sería papá, muchos querían saber si sus padres terminaría conviviendo de nuevo.

Y así pasó, pues Tessa reunió de nuevo a Victoria Ruffo -de 62 años de edad- y Eugenio Derbez.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Eugenio Derbez narró cómo fue volver a ver a Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez acompañó a José Eduardo Derbez durante el nacimiento de su hija y estuvo dentro de la habitación de Paola Dalay, de 21 años de edad.

El actor estaba enfocado en el nacimiento de su nieta, por lo que se le olvidó que volvería a ver a Victoria Ruffo.

“Cuando llegué en la mañana estaba un poquito nervioso, yo no quería agregarle más estrés a José Eduardo (…) La verdad que llegué sin tener mucha idea, sin tener mucha expectativa”

Eugenio Derbez cuenta que les avisaron que Tessa pasaría a la habitación, por lo que él y su familia acudieron al pasillo para ver a la bebé.

Cuando salieron al pasillo del hospital, Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez ya estaban con Tessa; fue ahí que el actor volvió a ver a su ex.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron un encuentro tenso, pero todo comenzó a cambiar cuando las felicitaciones comenzaron.

“Eventualmente coincidimos, nos dimos un abrazo” contó Eugenio Derbez, quien confirmó que hay fotos de él y Victoria Ruffo juntos.

Eugenio Derbez aseguró que fue en ese momento donde dejó su rencor atrás e hizo las pases con Victoria Ruffo.

“Ella me dijo felicidades abuelo y yo le dije felicidades abuela, hasta ahí. No curamos muchas palabras (…) Ya había comentado que habíamos limado asperezas de alguna manera, pero no nos habíamos comunicado”

Eugenio Derbez