Adrián Marcelo habla entorno a la denuncia de abuso sexual de una ex novia, quien fue su pareja sentimental durante un tiempo en 2021.

En redes sociales se viralizo la denuncia de una joven identificada como Carolina Lerma, quien señaló haber sufrido abuso sexual por parte del conductor Adrián Marcelo de 33 años de edad.

Cabe recalcar que el creador de contenido no ha hecho ninguna declaración publica sobre el asunto y en su momento solo reacciono en su cuenta de Twitter.

El conductor regiomontano Adrián Marcelo ha contestado muy tajante en su cuenta de Twitter sobre la denuncia de abuso sexual que interpuso la joven Carolina Lerma, quien tuvieron una relación en el 2021.

Adrián Marcelo solo reacciono con un meme en su cuenta de Twitter como “Aquí vamos de nuevo” dando alusión a las críticas que recibió después de la denuncia.

En una plática que tuvo Adrián Marcelo en el podcast Conversaciones, de Fernando Suarezserna, comenta sobre la denuncia de abuso sexual que interpuso Carolina Lerma.

Al momento es lo que empieza a comentar Adrián Marcelo, donde al principio no ahonda más en el tema, pero recalca que cualquier aclaración lo va a hacer en el espacio del podcast Conversaciones.

El conductor Fernando Suarezserna le reitera la invitación para volver asistir al podcast para hablar del tema cuando llegue su momento.

A esto, Adrián Marcelo le contesto que no quiere involucrarse mucho en el tema porque espera que todo se acomode de una forma legal.

“Si sobre todo confiando en primero en la parte legal, donde todo se acomoda, esta no es una polémica que haya escogido y normalmente las gestiono de otra manera, twitteando o abrazándolas, pero esto no es algo que yo haya empezado este fuego y prefiero estar ahorita ajeno a ese pedo.”

La joven Carolina Lerma reveló que mantuvo una relación sentimental con Adrián Marcelo durante 2021, un año más tarde se volvieron a reencontrar y el 4 de febrero del 2022 ocurrieron los hechos.

En palabras de la joven comento que su último encuentro habría terminado como una de las experiencias más traumáticas en la vida de Carolina.

Carolina Lerma contó el contexto de como pasaron las cosas, todo sucedio en el auto del conductor ya que el sugería verse en su departamento, acción que la joven negó porque solo iba a hacer una plática breve.

Ya estando en el auto, Marcelo habría intentado forzarla a tener relaciones sexuales y como la joven se negó le empezó a insultar.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos... Siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”

Carolina Lerma