¿Adrián Marcelo es acusado de abuso sexual? Esto es lo que sabemos.

Una joven, identificada como Carolina, hizo pública su denuncia por abuso sexual contra Adrián Marcelo, quien fue su pareja sentimental durante un tiempo en 2021

A través de su cuenta de Instagram, Carolina compartió una serie escritos donde relata cómo fue al abuso sexual en su contra perpetrado por Adrián Marcelo.

Aunque también lo acusó de abuso de poder, situación que ha afectado diferentes aspectos de su vida, por el daño emocional y psicológico causado.

“Me he sentido culpable, quiero alzar mi voz por las mujeres que han vivido lo mismo y fueron silenciadas, detener a mis agresores a no repetir este mismo comportamiento con alguien más, miedo de hablar por estar en el ojo del huracán y miedo por las consecuencias de hablar para mi”.

De acuerdo con Carolina, el abuso sexual cometido en su contra por Adrián Marcelo ocurrió en febrero de 2022, cuando tuvo un encuentro con el creador de contenido debido a que meses a trás habían tenido una relación sentimental.

Carolina explica que la intención era hablar de cómo ella se sentía al respecto de lo que había sucedido entre ambos y que a pesar de que Adrián Marcelo sugirió verse en un departamento, ella prefirió verlo en su auto porque la charla sería breve.

Estando en su auto, la joven comenzó a expresar sus sentimientos sobre lo que habían vivido y cómo la hizo sentir el maltrato en su contra.

En ese momento, mientras la mujer explicaba, Adrián Marcelo comenzó a mostrar sus genitales y a masturbarse, la forzó para besarla y le pidió tener relaciones sexuales, situación a la que Carolina se negó.

“Me hizo sentir mal primero que nada porque realmente no me estaba escuchando y me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos”.

Además, Adrián Marcelo se expresó de manera denigrante de Carolina, la hizo sentir culpa y vergüenza por no acceder a su petición, por lo que después de algunos minutos en shock, ella se bajó del auto sin decir más.

View this post on Instagram

Carolina compartió un audio de Adrián Marcelo para demostrar la relación que hubo entre ellos, donde el creador de contenido le confiesa “sus sentimientos” por seguir conociéndola y salir con ella.

Carolina compartió una segunda denuncia por abuso sexual en su contra; esta vez, por parte de un amigo identificado como Miguel que ocurrió en 2019.

La joven explicó que en marzo de 2019 acudió a una fiesta con Miguel, quien era su amigo de muchos años; debido a que salió con personas de confianza, tomó alcohol y en cierto momento de la noche, se retiraron ella junto a Miguel y otra amiga para ya descansar.

Lo siguiente que Carolina recuerda es a Miguel consternado despertándola con su mano en una de sus piernas y que repetía “por favor le dijera que no estaba dormida”.

“La mañana siguiente yo estaba muy confundida, tuve un momento de shock y él se mostraba culpable. Llegué a mi casa y me sentía muy traicionada, no sabía cómo llevar la situación pero estaba segura que no podía continuar con su amistad con la persona que me manoseó mientras yo dormía”.

Carolina, joven que denunció a Adrián Marcelo