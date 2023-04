Adrián Marcelo arremetió contra Triplemanía 31 porque asegura que le hicieron trampa para no conseguir su licencia de luchador profesional.

Adrián Marcelo, de 33 años de edad, tenía un enfrentamiento pendiente contra el gladiador Cheesman, debido a que este le dio un cachetadón durante el festival The World Is A Vampire.

Ahora, asegura Adrián Marcelo, ese pleito fue planeado, ya que su objetivo era entrar a Triplemanía.

Uno de los momentos más polémicos que vivió Adrián Marcelo, fue el momento en el que Cheesman le dio una cachetada en un evento.

Desde ese momento, su objetivo era entrar a Triplemanía para darle otro ángulo que planeo con Triple AAA, pero ahora su sueño ya no se realizará.

En una plática que tuvo Adrián Marcelo en el podcast Conversaciones, de Fernando Suarezserna, muestra su molestia al considerar que le hicieron una mala jugada en la Comisión de Lucha Libre de Monterrey.

Comenta que le hicieron trampa para no poder presentarse en el magno evento de la Triple A para enfrentarse cara a cara contra Chessman .

“Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple AAA planeamos. Me lesioné el hombro, casi me fracturo la clavícula entrenando con Toscano, me filtran el video entrenando con Chessman, se nos va para abajo, lo logró rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman me dijo: ‘te pasaste de lanza’.”

Adrián Marcelo