Escorpión Dorado bloqueó al amigo que lo quemó siéndole infiel a su esposa

Escorpión Dorado, de 42 años de edad, se encuentra muy molesto con la persona que lo exhibió siéndole infiel a su esposa por lo que sin pensarlo tanto lo bloqueó.

Pero además, Alex Montiel mejor conocido como Escorpión Dorado, no quiere verlo ni en pintura al punto que hasta lo eliminó de uno de sus videos.

Como te informamos en SDPnoticias, recientemente se descubrió que el youtuber mantiene una relación abierta con su esposa, esto porque fue visto muy cariñoso con otra mujer, con quien tiene una relación.

Fue el comediante y conductor televisivo Oscar Burgos a quien Escorpión Dorado bloqueó por quemarlo siéndole infiel a su esposa.

Aunque Oscar Burgos, de 65 años de edad, no lo ventaneó a propósito, Escorpión Dorado no perdona que la esposa de éste subiera una historia en sus redes sociales donde claramente se le ve con otra mujer.

Por ello, Oscar Burgos aprovechó la realización de un podcast junto a Poncho de Nigris, de 47 años de edad, para explicar que su esposa Carolina Castro, de 28 años de edad, tampoco lo echó de cabeza con intención.

De acuerdo con el cómico, él se preocupó más por el aspecto de su cabello que lo había detrás de sus imágenes publicadas, al igual que su esposa, quien se concentró más en su maquillaje.

“Fuimos a ver a Peso Pluma. Fuimos con él y todo su equipo y otras personas... Carito 2 se graba y graba a Peso Pluma y a mí, no vimos qué había atrás, y atrás estaba Alex Montiel con Fabiola. Yo nunca me fije quien estaba atrás, me fijé si estaba bien arreglado mi pelo”

Oscar Burgos