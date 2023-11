Fabiola Martínez -de 35 años de edad- negó ser amante de Alex Montiel, el influencer mejo conocido como el Escorpión Dorado y dio por terminado su romance.

La influencer Fabiola Martínez ha vivido días complicados tras difundirse imagenes en las que se le ve en plan romántico con el Escorpión Dorado, quien se encuentra casado.

La situación provocó que Alex Montiel y su esposa revelaran que tienen una relación abierta, por lo que no consideran que alguno haya sido infiel.

Ahora, Fabiola Martínez ha dado su versión de los hechos, lamentando que Alex Montiel -de 42 años- omitiera la parte de la historia en la que ella se vio involucrada y anunciado el fin de su relación.

Tras varios días de silencio, Fabiola Martínez compartió en Instagram un texto dirigido a sus amigos y familiares, a quienes pidió no agobiarse por la situación.

Sin mencionar a el Escorpión Dorado, pero con un mensaje claramente dirigido a él, Fabiola Martínez lamentó que en el video con su esposa, omitiera las promesas que le hizo a ella:

Ante el hate que ha recibido, Fabiola Martínez aseguró que “no pasa nada” y no se arrepiente de lo sucedido. Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido de sus seres queridos.

Fabiola Martínez destacó que Alex Montiel ha omitido contar cómo se dio su relación, lo que evidenciaría que no se interpuso en su matrimonio, pues este “ya no existe tal cual”.

“Y ya no me interesa que salga la parte de la historia que falta, puesto que no me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me meti en un matrimonio ya que no existe tal cual”.

Fabiola Martínez