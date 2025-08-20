A ocho meses de que Jeff Baena, el esposo de Aubrey Plaza se suicidara, la actriz se sinceró acompañada de su mejor amiga sobre cómo la ha pasado desde el trágico suceso.

Aubrey Plaza de 41 años de edad, vivió un terrible momento cuando su esposo Jeff Baena por tres años y novio por diez, se suicidó en enero 2025.

Aubrey Plaza habla por primera vez desde la muerte de su esposo Jeff Baena

El inicio del 2025 fue terrible para la actriz Aubrey Plaza debido a que su esposo Jeff Baena se suicidó en enero de ese año, dejando al mundo del espectáculo consternado.

Ante ello y con una primera aparición pública desde el suceso, Aubrey Plaza se sinceró en el podcast de su mejor amiga Amy Poehler “Good Hang” sobre cómo la ha pasado desde la muerte de Jeff Baena.

Aubrey Plaza y Amy Poehler. (@goodhangwithamy)

Acompañada de su perro de apoyo, Aubrey Plaza compartió que vive “una lucha diaria” desde que Jeff Baena murió, explicando que en ocasiones tiene el dolor muy presente, pero en otras aunque sí está puede navegar como si no pasara nada.

“A veces solo sumergirme en él [océano analógicamente] y luego a veces solo quiero mirarlo, a veces intento alejarme de él, pero siempre está ahí”. Aubrey Plaza, actriz.

Luego de expresar su dolor, Amy Poehler cambió la conversación y Aubrey Plaza simplemente dejó a un lado a su perro de apoyo, mostrándose notablemente más relajada.

Al momento del fallecimiento de Jeff Baena, Aubrey Plaza declaró ante las autoridades que recibió un mensaje del director de cine tres horas antes de que él se suicidara, pero el contenido aún no es revelado.

Asimismo, se demostró que Aubrey Plaza y Jeff Baena seguían en comunicación constante pues una noche anterior a su muerte hablaron por teléfono.

Por otra parte, Aubrey Plaza declaró que Jeff Baena le hizo comentarios “preocupantes” un mes después de que se separaron, pero la actriz le pidió a un amigo vigilar el bienestar del cineasta.

The George, la película con la que Aubrey Plaza describe su dolor por Jeff Baena

Aubrey Plaza habló sobre su sentir ante la muerte de su esposo Jeff Baena, haciendo una analogía con la película The George.

La descripción que Aubrey Plaza dio a su dolor y aunque la escribió “absurda” explicó que la película The George representa totalmente su sentir al tratarse de un abismo que separa un mundo de otro.

La película The George que Aubrey Plaza menciona está disponible para verse por AppleTV.