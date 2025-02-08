Richard Gere -de 75 años de edad- se mostró firme al criticar el actual gobierno del presidente Donald Trump.

Las declaraciones del actor se dieron durante elmarco de la 39° edición de los Premios Goya.

Evento en el cual a Richard Gere se le le hizo entrega del Goya Internacional.

Un galardón con el que el actor celebró su aniversario número 50 desde su primera aparición en la pantalla grande.

Sin embargo los Premios Goya dieron un giro político con las críticas que el actor lanzó en contra de Donald Trump y sus amigos.

Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Richard Gere asegura que el mundo está en riesgo con Donald Trump

Richard Gere se une a las celebridades de Hollywood que se han pronunciado en contra del presidente Donald Trump.

El actor hizo una comparación del poder recién adquirido del empresario en la presidencia con un “matrimonio oscuro de poder y dinero”.

Del mismo modo, Richard Gere consideró que la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones fue “profundamente perturbadora”.

Asegurando que tiempos oscuros se acercan para Estados Unidos y el resto del mundo.

Algo que, comenta, habría comenzado a notarse durante las primeras semanas de gonierno de Donald Trump.

Por lo que, considera el actor, es tiempo para que las personas se pongan de pie.

Pues una de las grandes preocupaciones de Richard Gere es la forma ciega en la que se votó por el empresario.

“La gente que lo votó ni siquiera pensaba que él iba a hacer lo que prometió que iba a hacer”, declaró Richard Gere.

Richard Gere (Instagram | Richard Gere)

Richard Gere también se lanzó en contra de loa amigos adinerados de Donald Trump

Las críticas de Richard Gere no se detuvieron solo con el residente Donald Trump.

Pues también lanzó fuertes opiniones en contra de sus amigos millonarios, a quienes se ha encargado de poner en puestos de todavía más poder.

En este sentido, Richard Gere recordó que Donald Trump es un empresario al igual que sus amigos.

Insistiendo en el peligro que se corre a nivel mundial si son los millonarios quienes estarán a cargo de Estados Unidos.

“Es peligrosamente corrosivo que algunos billonarios estén a cargo de EEUU", declaró el actor Richard Gere.