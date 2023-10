Ernesto D’Alessio anda bien aferrado con Charito Ruiz: “En una de esas nos volvemos a casar”, dice sin pena.

En julio de 2023, Ernesto D’Alessio -de 46 años de edad- y Charito Ruiz revelaron su separación tras 16 años de matrimonio.

Posteriormente se divorciaron a inicios de octubre y Ernesto D’Alessio insistió en que Charito Ruiz era la dueña de su corazón.

Ernesto D’Alessio ya firmó el divorcio con Charito Ruiz, pero no lo acepta: “Mi corazón sigue teniendo dueña”

El cantante no quita el dedo del renglón, pues se quiere volver a casar con ella.

Un rumor aseguraba que Charito Ruiz -de 39 años de edad- había terminado su matrimonio con Ernesto D’Alessio porque él le había sido infiel.

Posteriormente, Lupita D’Alessio dio a entender que efectivamente una infidelidad había provocado el divorcio de su hijo, aunque él lo negó.

A pesar de todo, Ernesto D’Alessio se aferra al amor de Charito Ruiz y no descarta que la reconquiste o que se vuelvan a casar.

“Mi corazón sigue teniendo dueña. Firmas un divorcio, pero no estamos agarrados de las greñas, ni lo van a ver. En una de esas y nos volvemos a casar”

Ernesto D’Alessio asegura que mantiene una buena relación con Charito Ruiz y buscaría volver con ella , a pesar del divorcio.

“Lo que sí les digo es que yo no me voy a volver a casar. Yo me casé una sola vez, ella es la madre de mis hijos, ella es la única mujer con la que yo llegué al altar. Si yo llegó al altar otra vez, tendría que ser con ella”

