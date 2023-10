Lupita D’Alessio sufre desde el divorcio de su hijo Ernesto D’Alessio con Charito Ruiz, tras 16 años de matrimonio.

Y no precisamente porque Lupita D’Alessio quiera mucho a su exnuera Charito Ruiz, a quien no verá más como pareja de Ernesto D’Alessio -de 46 años de edad- la razón es otra.

A la cantante, de 69 años de edad, el divorcio la está afectando a nivel emocional e incluso le está causando malestares físicos.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Lupita D’Alessio reveló que ver a su hijo Ernesto D’Alessio divorciarse de Charito Ruiz, ha sido complicado.

Por lo que recientemente, en medio de su gira, Lupita D’Alessio, exnuera de Charito Ruiz, tuvo que ir al hospital ya que la preocupación por Ernesto D’Alessio le causó úlceras.

“No fue fácil, por su separación, eso es difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras”, dijo la también llamada Leona Dormida.

Así como, mediante una llamada telefónica, destacó que este asunto la tiene muy nerviosa “porque el dolor de un hijo es tu dolor”.

La ha pasado mal al punto que al término de su presentación en Morelia, se regresó con urgencia a la Ciudad de México para ir al hospital y que le trataran las úlceras.

“Trabajé en Morelia y me regresé a México para que me revisaran, y eran úlceras nerviosas, entonces me tuvieron que hacer un tratamiento para seguir la gira”

Lupita D'Alessio