Luego de que Ernesto D’Alessio -de 46 años de edad- fuera muy formal al contar su divorcio con Charito Ruiz, la ‘leona dormida’, Lupita D’Alessio contó el verdadero motivo de la separación.

A través de un comunicado, Charito Ruiz -de 39 años de edad- compartió haberse divorciado de Ernesto D’Alessio, luego él mismo confirmó que era lo más sano para su familia.

Y aunque la pareja se quiso mostrar escueta con sus declaraciones, llegó Lupita D’Alessio -de 69 años de edad- para confesar lo que motivó este divorcio tras 16 años de matrimonio.

Fue a finales de junio que Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz compartieron su divorcio tras 16 años de matrimonio y aunque no ahondaron en los motivos, Lupita D’Alessio ya dejó ver qué pasó.

Pese a que la pareja ya había compartido meses atrás, que estaban pasando por una crisis, después se vino el divorcio definitivo.

Y aunque acapararon titulares porque eran considerados una pareja sólida, la prensa no había buscado ahondar en el tema, siendo la propia Lupita D’Alessio quien confesó qué pasó.

En una entrevista que la mamá de Ernesto D’Alessio tuvo en ‘Despierta América’ confesó la manera en que aconsejó a su hijo, dejando ver que nunca superaron una infidelidad de él.

En la plática con el matutino, Lupita D’Alessio dijo haberle dicho a Ernesto D’Alessio “no pierdas tu dignidad”, detallando que “no estaban tratando bien” y maltrataban al cantante.

Dejó ver que Charito Ruiz le echaba en cara a Ernesto D’Alessio la infidelidad que hubo en el pasado y que ella supuestamente había perdonado, aunque demostraba lo contrario.

“Tú no tienes porque aguantar que te pisoten, que te maltraten, que te hablen feo, no tiene porque Ernesto, el error lo hiciste, el error pasó (...) ¿te perdonan y luego te condenan? no está padre”.

Lupita D'Alessio, cantante.