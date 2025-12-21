Erika Buenfil -de 62 años de edad- ya se enteró del interés político de su hijo y sus intenciones de conocer a Ernesto Zedillo.

Nicolás Buenfil -de 20 años de edad- ya convive con su padre, pero aún no conoce a su abuelo, quien lo podría inspirar para tener una carrera en la política.

Erika Buenfil reaccionó por el interés de su hijo por conocer a Ernesto Zedillo

Nicolás Buenfil quiere conocer a Ernesto Zedillo -de 73 años de edad- y Erika Buenfil está enterada de sus intenciones.

“Sí, ya me lo dijo. Pues esperemos que la vida lo acomode todo”, dijo Erika Buenfil, quien está de acuerdo con que su hijo quiera conocer a Ernesto Zedillo.

Erika Buenfil cree que la vida será la que una a su hijo y el expresidente de México, pero cree que es cuestión de tiempo.

La actriz fue cuestionada si está interesada en que Ernesto Zedillo Jr. le de su apellido a Nicolás Buenfil.

“Ese es un tema muy delicado, ni te lo voy a contar”, dijo Erika Buenfil, quien no quiere hablar de la posibilidad de obtener su apellido.

Erika Buenfil le deja este tipo de decisiones a su hijo, quien recientemente relató que tiene interés por la política.

Erika Buenfil con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Erika Buenfil ya no quiere hablar de su “pasado” con Ernesto Zedillo Jr

Nicolás Buenfil comenzó a relacionarse con su padre en 2024, cuando Isabella Zedillo compartió fotos de una convivencia.

Erika Buenfil ha tratado de ser hermética sobre el tema y recientemente dejó claro que ya no quiere hablar del pasado.

“Ya no pregunten esas cosas”, dijo Erika Buenfil a los medios, quien la han cuestionado sobre cómo es su relación con el papá de Nicolás Buenfil .

Por el momento, Nicolás Buenfil no tiene planes de cambiar su apellido y ha mostrado la gran cercanía que tiene con Erika Buenfil.