Mariel Colón Miró es una abogada penalista puertorriqueña y cantante de regional mexicano, conocida por haber integrado equipos de defensa en casos de alto perfil mediático, entre ellos los de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel y Jeffrey Epstein.

Tras su participación en el proceso judicial de Guzmán Loera, Colón se enfocó en la defensa legal de Emma Coronel, a quien representó ante tribunales estadounidenses, argumentando una participación limitada dentro del entramado del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Mariel Colón?

Mariel Colón cuenta con una trayectoria reconocida dentro de la defensa penal federal en Estados Unidos. Inició su participación en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán como asistente legal, y posteriormente se integró formalmente al equipo jurídico que lo representó durante su juicio.

En febrero de 2021, tras la detención de Emma Coronel en el Aeropuerto Internacional de Dulles, Mariel Colón asumió su representación legal, acompañándola durante el proceso judicial que derivó en su condena y posterior libertad supervisada.

Además de su carrera jurídica, Mariel Colón ha desarrollado una faceta artística como cantante, incluso colaborando con Emma Coronel en el videoclip de la canción “La Señora”.

¿Qué edad tiene Mariel Colón?

Mariel Colón tiene 33 años. Nació el 30 de octubre de 1992.

¿Quién es la pareja de Mariel Colón?

Mariel Colón mantiene su vida sentimental en privado y no ha hecho pública información sobre una relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es Mariel Colón?

Por haber nacido el 30 de octubre, Mariel Colón es Escorpio, signo asociado con personalidades estratégicas, reservadas e intensas.

¿Mariel Colón tiene hijos?

No se tiene información pública que indique que Mariel Colón tenga hijos ni que haya expresado su postura sobre la maternidad.

¿Qué estudió Mariel Colón?

Mariel Colón cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Hofstra, en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Mariel Colón?

Mariel Colón ha construido una trayectoria centrada en la defensa penal federal, que posteriormente amplió al ámbito artístico: