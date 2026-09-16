Emiliano Aguilar compartió un video bañándose luego de que Gala Montes afirmara que olía mal; se niega a responder a los reclamos de la actriz.

Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar durante un en vivo y lo tachó de no tener éxito ni dinero, así como de no bañarse.

Emiliano Aguilar responde a Gala Montes tras afirmar que huele mal

Gala Montes mencionó que Emiliano Aguilar la había bloqueado tras dejarla plantada en Los Ángeles, sobre lo que el cantante se negó a responder las acusaciones en su contra.

Emiliano Aguilar compartió un video donde se estaba bañando y posteriormente recomendó a sus seguidores escuchar su nueva canción.

Los seguidores de Emiliano Aguilar mencionaron que esa había sido la respuesta del rapero, luego de que Gala Montes lo señalara de no bañarse.

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes fueron pareja? Esto dice la actriz

Gala Montes y Emiliano Aguilar se conocieron en un reality, por lo que iniciaron una amistad y posteriormente comenzaron rumores sobre una supuesta relación.

Meses después, Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar, aseguró que habían salido en diversas ocasiones y mantenían una relación.

“Yo dejé todo por ti. A mí no me importa si eras el amor de mi vida, eras”, contó Gala Montes en vivo y reveló que fue Emiliano Aguilar quien decidió alejarse de ella.

Emiliano Aguilar expresó que decidió mantenerse al margen de Gala Montes, luego de que lo señalaran de ser el responsable de los supuestos problemas de adicción de la actriz.

El rapero mencionó que había bloqueado a Gala Montes y pidió a sus fans que dejaran de hablarle de ella.

Aparentemente, Emiliano Aguilar se negaba a formalizar su relación con Gala Montes argumentando que tenía hijas y la relación habría culminado, luego de que la pareja se hospedara en un hotel en Hollywood y se estuvieran peleando todo el tiempo.