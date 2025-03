Emiliano Aguilar -de 32 años de edad- está dispuesto a reencontrase con Pepe Aguilar, pero no tendría el mismo ánimo para acercarse a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Pepe Aguilar -de 56 años de edad- tiene cuatro hijos, pero solo mantiene una relación cercana con tres de ellos.

El cantante no es muy cercano a su primogénito, pero a Emiliano Aguilar sí le gustaría tener una relación cercana con su papá.

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar (Instagram/@emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar y desearía acercarse a él

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Emiliano Aguilar habló de las polémicas de Pepe Aguilar y sus hermanos.

Emiliano Aguilar mencionó que este tipo de temas no tienen nada que ver con él: “No tiene nada que ver conmigo, no me importa”.

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar expresó que él se mantenía al margen de los ‘chismes’ de sus hermanos, pues él estaba enfocado en su vida.

“Sí me agüita a veces de como lo traen a él (Pepe Aguilar) cuando él neta no tiene la culpa de nada, la neta no tiene la culpa de las acciones de mi hermana y todo eso” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar defendió a Pepe Aguilar, pues dice que su papá no es responsable de las acciones de Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar o de él.

“Él no tiene la culpa de mis acciones, o de las acciones de mi hermana, ni de las acciones de mi hermano, ni de nadie, todos estamos grandes ya” Emiliano Aguilar

El rapero aclara que quiere mucho a Pepe Aguilar y nunca se atrevería a hablar mal de él.

Emiliano Aguilar negó que esté enojado con su papá y reiteró que quiere forjar su carrera solo.

El primogénito de Pepe Aguilar lo quiere invitar a comer, pues llevan dos años sin hablar.

Pepe Aguilar (Agencia México)

¿Emiliano Aguilar no quiere saber nada de sus hermanos? Esto ocurre entre ellos

Aunque Emiliano Aguilar está dispuesto a acercarse con Pepe Aguilar, tal parece que no existe la misma disposición para reencontrarse con sus hermanos.

Recientemente, Emiliano Aguilar criticó que su hermano Leonardo Aguilar -de 25 años de edad- haya apoyado a Grupo Frontera.

Este grupo fue criticado por su supuesto apoyo a Donald Trump, de 78 años de edad.

Por lo que se nota que Emiliano Aguilar no lleva una buena relación con los otros hijos de Pepe Aguilar, incluso ha halagado a Cazzu, de 31 años de edad.

Emiliano Aguilar manifestó su deseo por hablar con Pepe Aguilar, pero no mencionó si intentaría hablar con sus tres hermanos.

“A las otras personas, pues ok, no son mi papá” dijo Emiliano Aguilar, quien podría referirse a Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Leonardo Aguilar.