El actor Elliot Page se mostró feliz al posar por primera vez nada más ni menos que con el pecho desnudo.

Momento que llega para Elliot Page - de 36 años de edad- en una de las etapas más plenas para el actor, pues hoy puede sentirse cómodo con su cuerpo.

Luego de dos años, en los cuales el actor canadiense Elliot Page comenzado su transición, misma de la cual ha asegurado que ha sido un proceso complicado.

Sin embargo, muy satisfactorio para Elliot Page, pues el cambió de su cuerpo le ha servido como la liberación de su nuevo ser y sentir propio.

A través de una publicación en Instagram, el actor Elliot Page celebró con una foto al posar por primera vez con el pecho desnudo.

Momento que llega luego de que en 2014, Elliot Page se declarara gay al expresar que estaba “cansada de esconderme y estoy cansada de mentir por omisión”, declaró en ese entonces el actor.

Para luego más tarde, ya en el año 2020 anunciar ahora que su identidad era la de una persona transgénero.

Ahora con esta publicación, el nominado al Oscar, Elliot Page aseguró que aunque el camino ha sido lento, hoy puede sentirse orgulloso de su cuerpo.

“La disforia suele aumentar su intensidad en el verano. Sin capas, solo una camiseta, -si te ponías capas oh, todo tan sudoroso- constantemente miraba hacia abajo juzgando mis camisetas anchas. Ahora me siento tan jodidamente bien tomando el sol, nunca pensé que llegaría a sentir esto, la alegría que siento con mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que me ha permitido la liberación afirmando mi género y espero poder compartir más de mi viaje pronto”.

Elliot Page