A través de sus redes sociales, el actor Elliot Page reveló que es el protagonista de la portada de la revista Esquire para junio, mes del Orgullo LGBT.

Y es precisamente aquí, en la edición del mes del Orgullo es en donde él relata la lucha que ha llevado desde que se declaró transgénero.

Además, en las fotografías que ha subido Elliot Page a sus redes, como parte de la sesión de fotos para Esquire del mes del Orgullo, relata cómo ha sido el proceso desde su mastectomía .

Esta operación ha llevado a Elliot Page a poder aceptar ahora su cuerpo luego de los varios traumas que sufrió cuando era mujer, tal y como reveló a Esquire.

“Poder salir con un grupo de gente nueva e involucrarme de una manera en la que no sintiera esa sensación constante de huir de mi cuerpo, esta sensación interminable de ansiedad, nerviosismo y ganas de salir” Elliot Page

Mes del Orgullo: Elliot Page revela cómo le afectó el acoso

En ella, Elliot Page cuenta cómo ha sido su proceso a ser hombre transgénero y cómo el acoso afectó su vida desde que era un niño cuando iba en la escuela.

Ya que desde sus días en el colegio, Elliot Page fue objeto de burlas, acoso y bullying, algo que lo dejó marcado de por vida.

Y es que el actor de ‘ The Umbrella Academy’, contó que no hay manera que el acoso escolar que se sufre a diario, no afecte tu vida “especialmente cuando ya sientes vergüenza”.

Elliot Page aseguró que durante su operación uno de sus amigos, Mark, fue quien lo ayudó a recuperarse y actualmente es uno de los pilares en su vida.

Además, Elliot Page aseguró que el declararse como gay y luego ser un hombre transgénero es completamente diferente, ya que la transfobia es bastante extrema.