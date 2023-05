Rulo Sker se queda sin trabajo; Telehit lo despide tras maltrato a Elaine Haro y decide cancelar su programa ‘Tú talento, mis contactos’.

Elaine Haro -de 19 años de edad- se encuentra en tendencia luego de que no pudo terminar su presentación en un evento de Bandamax porque Rulo Sker se subió al escenario y no le permitió seguir cantando.

En medio de la controversia, Rulo Sker -de edad desconocida- señaló que no era el malo de la película e incluso amenazó a Elaine Haro al señalar “que su carrera se había acabado”.

Tras el maltrato a Elaine Haro, Telehit lanzó un comunicado en donde anunció que habían tomado la decisión de despedir a Edgar Leandro Sker.

Luego del maltrato a Elaine Haro, Telehit despide a Rulo Sker y cancela su programa

La noche del pasado miércoles 3 de mayo, Elaine Haro se mostró muy feliz de participar en “Sácala a bailar”, un evento especial de Bandamax para el Día de las Madres.

Sin embargo, Elaine Haro se enfrentó a un difícil momento cuando a punto de acabar su presentación, Rulo Sker se subió al escenario y evitó que la joven continuará cantando.

Rulo Sker aseguró que se había portado de esa manera ya que Elaine Haro estaba cantando sus canciones y no lo podía hacer.

“Yo no soy el malo de la película, me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías, no puede tocarlas, Elaine hasta acá llegó tu carrera” Rulo Sker

Tras viralizarse las imágenes de los que había sucedido, Elaine Haro recibió el apoyo de sus seguidores y algunos usuarios pidieron a Telehit que tomará acciones por la actitud de Rulo Sker contra la cantante.

En medio de la polémica, Telehit lanzó un comunicado en donde anunció el despido de Rulo Sker.

“La dirección general de TELEHIT informa que a partir de la publicación de este comunicado, Edgar Leandro Skerlj, mejor conocido como Rulo Sker queda separado de su trabajo como conductor de cualquiera de nuestras señales (Telehit y Telehit Música)” Comunicado Telehit

Telehit destacó que se cancelería el programa que conducía Rulo Sker; ‘Tú talento, mis contactos’, el cual se estrenó en 2021.

“La cancelación de su show que él conducía llamado TU TALENTO MIS CONTACTOS de manera inmediata” Comunicado Telehit

En su comunicado Telehit dejó en claro que no soportaran “ninguna conducta inapropiada o poco profesional dentro de su plantilla de trabajo.

Rulo Sker (@telehit_musica / Instagram )

Esto dijo Elaine Haro tras ser maltratada por Rulo Sker

En su cuenta de Instagram, Elaine Haro compartió un video en donde rompió el silencio tras ser maltratada por Rulo Sker.

Elaine Haro confirmó que Rulo Sker dejó de ser su mánager después de que interrumpió su presentación en Bandamax.

En su video Elaine Haro puntualizó que antes del evento la relación como mánager con Rulo Sker no estaba muy bien ya que habían surgido algunas cosas en las que ella no se encontraba de acuerdo.

“Como saben el día de ayer estuve en el concierto ‘Sácala a bailar’ que fue producido por Bandamax, donde me dieron un espacio para cantar. Mi show fue interrumpido ayer por Rulo Sker, mi mánager, a partir de hoy, de ayer ya no es mi mánager, subió, paró mi canción, ya no pude cantar” Elaine Haro

Tras las declaraciones de Rulo Sker, Elaine Haro señaló que el conductor le robó sus canciones por lo que ya estaba viendo el asunto de manera legal.

“Se robó mis canciones, ya lo estoy viendo de manera legal con las personas que lo tengo que hacer para resolver esta situación. Llevo quince años de trayectoria, de carrera para que una persona llegue y me quite por lo que he trabajado muchísimos años se me hace súper injusto” Elaine Haro

Elaine Haro se mostró muy agradecida con Bandamax pues confesó que ella se encontraba en shock pues nunca le había pasado nada similar y no supo cómo reaccionar.

Luego de las amenazas de Rulo Sker, Elaine Haro destacó que ella seguirá trabajando y que sabe que solo se trata de un mal momento en su carrera, pero saldrá adelante.

Elaine Haro también le agradeció a Yeri Mua por hablar de lo qué pasó y de esta manera ayudarla a que su caso se volviera viral.