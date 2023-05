Ed Sheeran hizo plagio, así lo asegura una demanda en contra del cantante, aquí te damos los detalles y el qué pasaría si lo encuentran culpable.

El nombre de Ed Sheeran está dando de qué hablar luego de comenzó el juicio por la demanda de plagio en contra del cantante británico en un juzgado de Michigan, Estados Unidos

Al parecer Ed Sheeran -32 años de edad- no está atravesando su mejor momento, luego de que el cantautor esté enfrentándose a una demanda por el plagió en la canción Let’s Get It On de 1973 de Marvin Gaye con su tema Thinking Out Loud de 2014.

Esto conforme a los alegatos de los herederos de Ed Townsend, músico y productor que coescribió Let’s Get It On, quienes aseguran que “hay sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos” con Thinking Out Loud de Ed Sheeran.

Ed Sheeran (Agencia México)

¿Qué pasaría si encuentran culpable a Ed Sheeran por plagio?

De encontrar culpable a Ed Sheeran por plagio los demandantes han solicitado un castigo monetario de varios millones de dólares.

Por lo que los herederos de Ed Townsend han solicitado e l pago de 100 millones de dólares, más de mil 790 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Tras alegar que Ed Sheeran copió ciertos detalles de Let’s Get It On para componer Thinking Out Loud.

Pese a esto Ed Sheeran ha negado rotundamente haber plagiado Let’s Get It On, incluso durante el juicio el cantante tocó varios acordes de distintas canciones para definir qué existen coincidencias entre tonalidad y estructura de las mismas.

“Estoy seguro de que muchas de las canciones de pop que se escriben hoy en día están construidas sobre una base que están al alcance de todos desde hace cientos de años”. Ed Sheeran

Ed Sheeran arrives at federal court in New York, Wednesday May 3, 2023. (AP Photo/Stefan Jeremiah) (Stefan Jeremiah / AP)

Ed Sheeran dice que dejará la música si pierde demanda por plagio

Ante la frustración y el enojo, el cantante Ed Sheeran aseguró que dejará la música si pierde demanda por plagio.

Luego de que el cantante británico Ed Sheeran apuntó que consideraba las acusaciones como “insultantes”.

Por lo que si de perder la demanda por plagio, Ed Sheeran tomaría una fuerte y drástica decisión, pues el cantante se retiraría para siempre de la música.

“Si eso sucede, termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo disminuya” Ed Sheeran

Se espera que el juicio por plagio en contra de Ed Sheeran finalice en aproximadamente dos semanas, momento en que se sabrá el veredicto.