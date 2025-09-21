Aunque el reciente look de Peso Pluma de 26 años de edad, le había encantado a sus fans, el cantante decidió cambiar, pero el nuevo estilo que adoptó está dividiendo opiniones.

Peso Pluma se ha mantenido lejos de los escenarios refugiado con Kenia Os de 26 años de edad, en algún lugar de Estados Unidos luciendo su nuevo look en redes sociales.

Peso Pluma aparece con nuevo look que divide opiniones

El cantante de corridos, Peso Pluma, sorprendió a sus fans al aparecer con un nuevo look en sus redes sociales sin previo aviso de su intención a hacerse un cambio.

Aunque en días anteriores Peso Pluma se mostró con Kenia Os en el Fashion Week de Nueva York, recientemente decidió cambiar de look abruptamente.

Fue por medio de un video casual en TikTok que Peso Pluma se mostró en modo descanso en la alberca de su casa, donde se le puede ver con su nuevo look a lo lejos.

Y es que más allá de que haya optado por color o un nuevo corte con su cabellera lacia, Peso Pluma decidió raparse totalmente el cabello con un leve desvanecido, incluso el cantante usó el emoji de un calvo para subir su video.

Ahora, los comentarios están vueltos locos, pues los fans de Peso Pluma están divididos con este look que parece no agradó demasiado.

“Pensé que Keni [Kenia Os] lo corto y por eso se rapo ah” Kenia por qué lo dejaste?? Dónde quedó el ‘Un león nunca se corta la melena’ (sic)“ Usuarios de TikTok.

Fans de Peso Pluma hablan de su nuevo look. (Usuarios de TikTok / Captura de pantalla)

Pese a ello, es Kenia Os quien sigue demostrándole a Peso Pluma su amor y aprobación a su look, pues le colocó un “Te amo!!!!” en comentarios.