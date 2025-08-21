A casi 2 años de su retiro, Daddy Yankee está de regreso en la escena musical, pero no de la forma que todos imaginaban.

Ahora, Daddy Yankee -de 49 años de edad- se hace llamar DY, movimiento con el que evitará darle regalías a su exesposa Mireddys González.

Daddy Yankee cambia de nombre tras batalla legal con su exesposa, Mireddys González

Luego del breve retiro de Daddy Yankee en 2023, el cantante de reguetón se cambió el nombre para salvar sus intereses de Mireddys González.

Daddy Yankee no se separó al 100% de la música, pues se dedicó a tocar música cristiana.

En julio de 2025, Daddy Yankee sorprendió a sus fans lanzando un nuevo sencillo titulado “Sonríele”, con un mensaje positivo.

Además, dio a conocer su nuevo nombre artístico a DY para evitar darle regalías a su exesposa Mireddys González, con quien estuvo casado casi 30 años.

Aunque su divorcio ya se concretó, la expareja enfrenta una batalla legal por bienes y derechos de marca.

Daddy Yankee presente en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

El pasado 10 de julio, Daddy Yankee estrenó el sencillo Sonríele, con el que volvió a demostrar por qué es conocido como “Rey del Reguetón”.

Pero, será hasta la Semana Billboard de la Música Latina 2025, celebrada del 20 al 24 de octubre en Miami Beach, cuando ese regreso se concrete al 100%.

Daddy Yankee participará en un panel íntimo titulado “El poder de la reinvención”, donde “reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo”.

Al respecto, Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, expresó en un comunicado: “El regreso marca otro capítulo trascendental en la historia”.

“Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación”, comentó la ejecutiva sobre Daddy Yankee.