En redes sociales ha trascendido la supuesta noticia que asegura que Marlon Colmenarez -25 años-, el supuesto “novio” de Wendy Guevara, sería papá.

Mucho se ha hablado sobre la cercanía entre Wendy Guevara -29 años- y Nicola Porcella -35 años- en La Casa de los Famosos, esto pese a que algunos de sus seguidores aseguran que Marlon Colmenarez es su “novio”.

Aunque Wendy Guevara ha aclarado en muchas ocasiones que Marlon Colmenarez es solamente su amigo, sus fans opinan lo contrario.

Sin embargo, a través de varias historias y videos de TikTok, los usuarios han asegurado que Marlon Colmenarez sería papá y no con Wendy Guevara.

Pues en sus historias, aparentemente Marlon Colmenarez subió a sus historias ropa de bebé y un ultrasonido e incluso felicitan al influencer y a su supuesta novia, Angélica Durán Hernández.

Incluso han pedido que alguien vaya afuera de La Casa de los Famosos a gritarle a Wendy Guevara que Marlon Colmenarez sería papá, pues aseguran que es por su culpa que ya trata mal a Nicola Porcella.

Luego de que saliera la supuesta noticia que aseguran que Marlon Colmenarez, el supuesto “novio” de Wendy Guevara será papá, su amiga Evelyn Hernández ha pedido que no le digan nada a la influencer.

Y aunque le preguntaron a Evelyn si era verdad que Marlon Colmenarez iba a ser papá, ella aseguró que no sabe y no le interesa.

Pero también pidió a todos los seguidores de Wendy Guevara que no vayan a gritarle sobre si Marlon Colmenarez va a ser papá o no.

Esto debido a que Wendy Guevara solo se sentiría incómoda e incluso va a querer salir de La Casa de los Famosos México.

“La verdad no tiene interés para mi si esa persona tiene un hijo o no, la verdad no me interesa hermanas. También les quería decir otra cosa, que no vayan e incomoden a Wendy a gritarle eso, ¿qué se ganan con decirle eso a Wendy, hermanas? Solamente lo que van a hacer es incomodarla y ya”

Evelyn Hernández, amiga de Wendy Guevara