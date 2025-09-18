El Guana -de 38 años de edad- confirma que traicionó al team Día en La Casa de los Famosos México 2025 y revela sus razones.

La noche del miércoles 17 de septiembre, los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 se sorprendieron por las nominaciones de El Guana.

El Guana revela las razones por las que traicionó al cuarto Día

A pesar de ser un equipo, El Guana nominó a Dalilah Polanco -de 53 años de edad- y Shiky, de 53 años de edad, por lo que están en riesgo de ser eliminados.

Los fans de La Casa de los Famosos México se impresionaron por las acciones de El Guana, quien reveló que de ahora en adelante “juega solo”.

Para quienes lo dudaban



Guana traicionó a Shiky y Dalilah para salvarse y jugar solo



Lo que le preocupa es que acá afuera lo vean como egoísta#TeamDía 🌞 #TeamNoche 🌛 #LCDLFMX #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/JbeAuyfGxF — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 18, 2025

“En la octava semana lo que menos quieres es salir, quieres estar en la final. Esto te apachurra por el qué dirán, el prejuicio el ‘y si me tachan de’” El Guana

El actor dejó claro que él quiere llegar a la final, por lo que jugar en equipo ya no le conviene y por eso nominó a sus compañeros de equipo.

Sin embargo, El Guana teme a las reacciones del público, quienes ya lo calificaron de traidor por nominar a sus compañeros.

“Afuera puedo quedar como un egoísta, no sé, no sabemos nada de afuera, no sabemos cómo se está viendo este juego afuera, pero te apachurra muchísimo” El Guana

El Guana es consciente de que ya es hora de jugar solo, pero también sabe que su decisión lo puede perjudicar.

El Guana mantiene liderato en La Casa de los Famosos México 2025 (La Casa de los Famosos México / YouTube)

Fans de La Casa de los Famosos México 2025 quieren a El Guana en la final

A pesar de haber traicionado a sus amigos, el público desea que El Guana llegue a la final para acabar con el team noche.

El público considera que el tema noche de La Casa de los Famosos México 2025 se están “pasando de soberbios”.

Por lo que desean que por lo menos un miembro del team Día llegue a la final, para que sepan que no son tan fuertes como lo creen.

Sin embargo, hay quienes quieren que El Guana sea el siguiente eliminado por traicionar a sus amigos de La Casa de los Famosos México 2025.

“Era obvio que no se equivocó y sabía lo que hacía, está bien porque es un juego individual”, fue uno de los comentarios en X.

Por lo pronto, si El Guana gana la salvación, prometió que salvaría a uno de sus compañeros del team Día.