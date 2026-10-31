El comediante mexicano Javier Carranza, conocido como “El Costeño”, denunció que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz le exige el pago de tenencias por dos vehículos que asegura no haber comprado ni utilizado nunca.

“Me están cobrando dos vehículos que en mi vida he tenido” El Costeño

Al revisar su historial crediticio, descubrió que estas unidades están registradas a su nombre mediante créditos que no autorizó, lo que ha perjudicado severamente sus finanzas personales y su reputación en el Buró de Crédito.

Tras no obtener soluciones favorables tras acudir a las oficinas de información crediticia ni a la fiscalía capitalina, criticó la burocracia gubernamental que le exige viajar personalmente a Xalapa para interponer una denuncia formal y resolver el problema.

El Costeño revela que le están cobrando tenencias de autos que no son suyos en Veracruz

A través de las redes sociales, El Costeño denunció que la SEFIPLAN de Veracruz le exige el pago de tenencias por dos vehículos que nunca ha adquirido.

Al consultar su reporte en el Buró de Crédito, el comediante descubrió que le están cobrando las tenencias vehiculares por dos automóviles registrados a su nombre: un Chevrolet y una plataforma.

El Costeño aseguró que jamás los ha comprado, visto ni manejado, por lo que cree que fue víctima de un robo de identidad y fraude financiero en el estado de Veracruz.

“No los compré, no los manejé, no los he visto en mi perra vida, pero debo las tenencias. Qué poca madre. Ya nada más falta que me cobren la manutención de unos hijos que no tuve” El Costeño

El comediante señaló que presuntos delincuentes tramitaron créditos no autorizados utilizando sus datos personales para adquirir dichos vehículos.

Sin embargo, no descarta que pudiera tratarse de un caso de homonimia o de un error administrativo del gobierno estatal. Esta situación ha dañado gravemente su historial crediticio.

“No sé si es un homónimo, un error de alguien o alguien anda usando mi identidad, pero esos pinches carros no son míos” El Costeño

Más allá del perjuicio económico, expresó su preocupación por el riesgo de que cualquiera de esas unidades registradas con su nombre esté involucrada en la comisión de un delito, lo que podría desencadenar problemas legales penales en su contra.

“Imagínense que uno de esos vehículos estuviera involucrado en algún delito. También van a venir de la fiscalía de Veracruz a buscarme” El Costeño

El Costeño destacó que ahora le está pasando a él, pero que está situación le puede pasar a cualquiera.

“Aguas, porque esto le puede pasar a cualquiera, sobre todo si te llamas Guadalupe López Sánchez... En México ya no necesitas tener carro, carnal, para deberles tenencia” El Costeño

El Costeño cuestiona el sistema gubernamental al querer demostrar que él no es el dueño de los vehículos

El Costeño cuestionó duramente el sistema gubernamental señalando la ironía de que no requirieron su presencia ni firma presencial en Veracruz para atribuirle las deudas, pero ahora le exigen viajar y gastar recursos para demostrar su identidad.

“Para enjaretarme los carros no tuve que ir a Veracruz, pero para quitármelos tengo que ir personalmente. Oigan, ¡no jodan!” El Costeño

El Costeño solicitó a SEFIPLAN que cotejara su CURP y RFC; no obstante, la autoridad le respondió que debe trasladarse presencialmente a Xalapa, Veracruz.

Para cancelar los registros le exigen levantar un acta ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), redactar una carta dirigida al director de SEFIPLAN y esperar meses a que proceda la investigación.

“SEFIPLAN... denme una solución, no otro número de folio” El Costeño

El Costeño (@elcostenohumorista / Instagram)

Criticó que las autoridades no aprovechen las herramientas de validación biométrica (como huellas dactilares o reconocimiento facial) para resolver el problema de manera remota.

“Tenemos INE, RFC, huellas digitales, reconocimiento facial. Hasta Facebook sabe con quién me acosté anoche y SEFIPLAN no puede saber si yo soy yo” El Costeño

Por último le manó un mensaje a los poseedores reales de las unidades: “A sus verdaderos dueños, vayan a pagar, cabrones, me están chigando mi crédito”.