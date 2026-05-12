El reguetonero Arcángel volvió a dar una declaración polémica, ahora en relación a España y las disculpas que debe de dar a los países de América.

Arcángel señaló que España no debe de dar disculpas a nadie de América, pues eso le parece una estupidez, ya que la nación europea “nos hizo valer”.

Arcángel considera que España hizo valer a América

Durante un concierto en la Movistar Arena de Madrid, España; Arcángel mencionó que está feliz con sus raíces españolas, así como de la influencia positiva del país en América.

Arcángel dijo que España no tiene que pedirle perdón a ningún país latinoamericano. pic.twitter.com/m6dxv5bo5j — Molusco (@Moluskein) May 12, 2026

En palabras de Arcángel, España puso a los habitantes de América "a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer“, ya que antes de eso ”éramos indios“.

Mencionando también que le parece ridículo que haya gente pidiendo que España se disculpe con América, la misma idea le parece una estupidez de alguien que no vive en el presente.

“Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta?”, fueron las palabras del cantante.

Declarando que adora su idioma (el español), y está muy orgulloso de su “madre patria”.

Arcángel (@arcangel)

Arcángel menciona que no hubo saqueo de España a América

Otra cosa que mencionó Arcángel durante su presentación, es que no considera que hubiera saqueo de España a América, pues este regresó en forma de calles y escuelas.

“Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabrón, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, mencionó Arcángel.

No es la primera vez que Arcángel hace declaraciones polémicas, anteriormente fue criticado por mencionar que las mujeres no merecían respeto si “enseñan el culo por likes”.

Además de recibir comentarios negativos por parte de otros interpretes, al señalar que él y otros cantan reguetón porque “es lo más fácil y da dinero”, pues hay géneros mejores y más complejos.