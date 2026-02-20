Laura Pausini -de 51 años de edad- fue acosada por un fan y genera debate sobre la seguridad de artistas.

Un grupo de fans se acercó a Laura Pausini mientras se encontraba en San Remo, Italia y ella accedió a fotografiarse con ellos, pero ocurrió un incómodo suceso.

Fan acusa a Laura Pausini y genera debate sobre la seguridad de los artistas

Laura Pausini se encontraba tomándose fotos con sus fans cuando se le acercó un hombre y le tocó un seno.

La cantante reaccionó de inmediato y colocó su mano en el pecho, mientras el fan retiró de inmediato la mano.

Algunos usuarios de redes sociales mencionaron que se había tratado de una accidente y el fan no tenía la intención de tocar de forma inapropiada a Laura Pausini.

Mientras que otras personas opinan que el fan no tenía por qué tocar a Laura Pausini: “ Se ve la mala intención y no está en discusión”, menciona uno de los comentarios.

Este suceso abrió un debate en redes sociales sobre la seguridad de los aristas, quienes en ocasiones son agredidos cuando se encuentran con sus fans.

En el caso específico de las cantantes, muchas de ellas son tocadas sin su consentimiento como ocurrió con Laura Pausini o Shakira.

Un fan besó a Shakira durante un concierto y sus fans condenaron los hechos.

Laura Pausini (Instagram/@laurapa)

¿Accidente o acoso? Fans de Laura Pausino la defienden en redes sociales

Usuarios de redes sociales consideran que el fan que tocó a Laura Pausini solo hizo intencionalmente.

Pero los fans de Laura Pausini salieron a defenderla y comenzaron por expresar que el fan no tenía por qué abrazar a Laura Pausini.

También destacaron que la mano de este hombre no tenía que estar cerca de la cantante, por lo que dudan que haya sido un accidente.

Laura Pausini no se ha manifestado sobre este suceso y se desconoce procederá legalmente contra el hombre que la acosó.