Marilyn Cote -de 49 años de edad- causó revuelo con sus mentiras, incluyendo unas fotos con Laura Pausini.

El caso de Marilyn Cote se volvió viral en redes sociales luego de que ejerciera la medicina sin contar con los estudios pertinentes.

Esta mujer compartía fotos alteradas de su supuesta vida profesional y personal; e incluso aseguraba ser buena amiga de la cantante Laura Pausini, de 50 años de edad.

La vida falsa de Marilyn Cote ya la rebasó, pues su vida personal y profesional ya fueron desmentidas en redes sociales.

Marilyn Cote aseguraba ser amiga de la cantante Laura Pausini y compartió algunas fotografías junto a ella en su cuenta de Instagram.

La supuesta doctora aseguraba que llevaba 20 años siendo amiga de Laura Pausini y que su relación duraría para siempre.

Sin embargo, Laura Pausini no tiene idea de quién es Marilyn Cote y así lo reveló en sus redes sociales.

Usuarios acudieron al Instagram de Laura Pausini para preguntarle si era cierto que era amiga de Marilyn Cote.

La cantante no tuvo de otra que responder tras la insistencia de sus seguidores:

“Mucha gente me está preguntando eso. No entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo”

Laura Pausini