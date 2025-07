El Abelito -de 23 años de edad- compartió en YouTube su último día en el exterior antes del encierro de La Casa de los Famosos México 2025.

El influencer, quien salió de una bola disco en el estreno de La Casa de los Famosos México, reveló su entrada sorpresa en un video de Youtube.

El Abelito grabó un video para YouTube de cómo vivió su ultimo día antes del encierro de La Casa de los Famosos México 2025.

El video de El Abelito fue compartido en su canal oficial YouTube bajo el título “Entramos a La Casa de los Famosos México”.

Con el humor que caracteriza a El Abelito, explicó a sus seguidores que pronto lo “anexarán como trabajo” en La Casa de los Famosos México 2025.

En el último día de El Abelito, el influencer estuvo acompañado de su novia Aranza Salazar, quien lo ayudó a preparar su maleta.

Y reveló algunos momentos especiales, como la dura despedida que tuvo con su familia al borde de las lágrimas.

“Llegó la hora de la despedida”, expresó El Abelito mientras capturaba con detalle la reacción de su mamá, papá y su novia.

El Abelito también aprovechó para hacer un room tour en el hotel que fue hospedado antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito compartió sus primeras impresiones en video de YouTube antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

El influencer reveló su emoción y nervios por entrar al reality show; sin embargo, confesó que estaba “chipil” y “sentimental”.

Asimismo, expresó el gran amor que siente por su mamá, quien viajó a la ciudad solo para despedirse de él.

“Estoy un poco sentimental porque mi mamá vino del pueblo a despedirse de mi”, comentó El Abelito.

El influencer detalló que antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025, dejó pendientes por resolver, pero su novia y amigos cercanos lo ayudarán.

“Mañana nos vemos en La Casa de los Famosos con 14 personas que no conozco, no se qué rollo, no se qué va a pasar”

El Abelito