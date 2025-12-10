Aranza Salazar saltó a la fama mediática gracias a que El Abelito, su novio de hace tres años, se convirtió en habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Desde entonces, la joven acaparó la atención entre medios y fans del influencer, pues surgieron todo tipo de dudas en torno a su relación con El Abelito y su vida personal.

Aranza Salazar no oculta su pasado y asegura que tiene una vida como cualquier persona normal

Uno de los primeros escándalos que le tocó vivir a Aranza Salazar tras su inesperado salto a la fama, fue en torno a vida antes de El Abelito.

Esto gracias a que el periodista Javier Ceriani revelara que, supuestamente, la joven tenía un “pasado oscuro” antes de su relación con el influencer.

Abelito con su novia Aranza Salazar. (YouTube/@elabelitooficial / Tomada de video)

Recientemente, en un encuentro con la prensa mexicana, Aranza Salazar reapareció y fue cuestionada en torno a su vida en el pasado.

Al respecto, la novia de El Abelito aseguró tener una vida de lo más normal, pues no siente que su pasado esté marcado por algo destacado o diferente al de cualquier persona.

Ante la insistencia de uno de los reporteros, la joven puntualizó que no tiene nada que ocultar de su pasado y que es su psicóloga quien la ha ayudado a afrontar la atención mediática que recibió de un momento a otro.

Pero, cuando fue cuestionada por la información difundida por Ceriani, Aranza Salazar no lo negó, pero sí dejó en claro que toda la información y lo que se dijo después fue completamente exagerado.

Por lo pronto, la joven y El Abelito siguen juntos pese a las críticas que la relación ha tenido desde sus inicios y siguen apuntando a caminar al futuro.