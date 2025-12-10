Aranza Salazar saltó a la fama mediática gracias a que El Abelito, su novio de hace tres años, se convirtió en habitante de La Casa de los Famosos México 2025.
Desde entonces, la joven acaparó la atención entre medios y fans del influencer, pues surgieron todo tipo de dudas en torno a su relación con El Abelito y su vida personal.
Aranza Salazar no oculta su pasado y asegura que tiene una vida como cualquier persona normal
Uno de los primeros escándalos que le tocó vivir a Aranza Salazar tras su inesperado salto a la fama, fue en torno a vida antes de El Abelito.
Esto gracias a que el periodista Javier Ceriani revelara que, supuestamente, la joven tenía un “pasado oscuro” antes de su relación con el influencer.
Recientemente, en un encuentro con la prensa mexicana, Aranza Salazar reapareció y fue cuestionada en torno a su vida en el pasado.
Al respecto, la novia de El Abelito aseguró tener una vida de lo más normal, pues no siente que su pasado esté marcado por algo destacado o diferente al de cualquier persona.
Ante la insistencia de uno de los reporteros, la joven puntualizó que no tiene nada que ocultar de su pasado y que es su psicóloga quien la ha ayudado a afrontar la atención mediática que recibió de un momento a otro.
Pero, cuando fue cuestionada por la información difundida por Ceriani, Aranza Salazar no lo negó, pero sí dejó en claro que toda la información y lo que se dijo después fue completamente exagerado.
Por lo pronto, la joven y El Abelito siguen juntos pese a las críticas que la relación ha tenido desde sus inicios y siguen apuntando a caminar al futuro.
Aranza Salazar no descartó la posibilidad de iniciar una familia con el influencer, pero destacó que sería el próximo año para que El Abelito siga disfrutando de lo que le dejó La Casa de los Famosos México.