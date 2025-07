El Abelito -de 26 años de edad- trabajó como el payaso ‘Frijolito’ mucho antes de La Casa de los Famosos México 2025.

Antes de ser parte de La Casa de los Famosos México 2025, El Abelito ya era parte del medio del espectáculo.

Los fans de La Casa de los Famosos México 2025 han mostrado gran interés por la carrera y vida personal de El Abelito.

Quien comenzó a dar shows como payaso gracias a su papá, quien antes de conocer a su madre era parte de un circo.

‘Frijolito’ era el nombre artístico de El Abelito, quien participa en shows artísticos como payaso.

En una entrevista pasada con Multimedios, El Abelito reveló que gracias a que trabajó con su padre de payaso, se abrió camino en los medios.

El Abelito estudió Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas pero, su verdadera pasión eran las redes sociales.

Desde que era adolescente, El Abelito comenzó a crear videos con sus amigos para su canal de YouTube.

TikTok fue lo que catapultó a El Abelito a la fama , donde llegó a tener más de 3 millones de seguidores.

En una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Ranking -de 62 años de edad- El Abelito contó que su papá trabajaba en el circo Hermanos Berti.

El padre de El Abelito dejó el circo para hacer una familia pero, seguía dando shows y el influencer participaba.

“Yo iba y actuaba con mi papá, me gustaba mucho. Me pintaba de payasito, cotorreaba con los niños y todo. Mi nombre artístico era Frijolito”

El Abelito de La Casa de los Famosos México 2025 cree que su apoyo de ‘Frijolito’ le quedaba muy bien y le gustaba que lo llamaran así.

El Abelito mencionó que gracias a su trabajo con el público cuando fue payaso, aprendió a interactuar con la gente y tomar con calma algunos comentarios.

“Me gustaba porque (...) desde niño me acostumbré que la gente me miraba pasar y me decía ‘Frijolito’ y pues siento que eso me empezó a dar confianza con la gente”

El Abelito