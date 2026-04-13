La actriz Eiza González reveló el triple diagnóstico que le dieron tras realizarse algunos estudios: adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP).

“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico ‘oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Oh, este dolor es normal. Oh, este nivel de sangrado es normal. Oh, estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso” Eiza González, actriz

A sus 36 años, la actriz reconoció que durante años normalizó muchos de los síntomas, por lo que ahora busca romper tubús en torno a la salud genecológica.

El diagnóstico le fue dado en medio del sueño que persigue de convertirse en mamá, siendo que estos padecimientos afectan la calidad de vida de las mujeres y, en algunos caos, la fertilidad.

Eiza González revela proceso de autocuidado tras triple diagnóstico

Dentro de su testimonio, Eiza González también habló de la importancia de los cuidados que tuvo que empezar a tomar tras ser diagnosticada.

Parte de este proceso ha sido su estabilidad mental a través de su bienestar físico.

Eiza Gonzále (Agencia Mé)

En este sentido, la actriz reveló que un aspecto fundamental para ella es el sentirse bien físicamente, ya que de esta manera aprendió a ser amable con su propio cuerpo.

Gónzalez resumió que que al sentirse bien en el aspecto físico es que puede sentir tranquilidad a nivel mental.

Y ahora tras el triple diagnóstico ha tenido que tomar algunas medidas extras de cuidado.