La actriz Eiza González -de 35 años de edad- y su novio, el tenista Grigor Dimitrov, fueron captados muy amorosos en Milan Fashion Week.

La semana de la moda en Europa fue el punto de encuentro para el glamour y múltiples celebridades como esta bonita pareja.

El beso de Eiza González y Grigor Dimitrov con el que demostraron su amor en público

Uno de los momentos que fue captado por la prensa durante la realización del Milan Fashion Week, involucró a Eiza González y Grigor Dimitrov.

La actriz y el tenista se encontraban en el front row del evento, donde lucían inseparables y hasta un beso se dieron de forma tierna.

📌 Imágenes de la actriz mexicana EIZA GONZÁLEZ y su novio, Grigor Dimitrov, en el 'front row' de Prada



La actriz mexicana se ha paseado por MILÁN con su pareja, derrochando mucho estilo y sobre todo amor.

Esta tierna aparición ha cautivado a los fans de Eiza González, quienes han celebrado la relación de la cantante desde que se dio a conocer.

Eiza González y Grigor Dimitrov se dieron cita en el desfile de Prada para presentar su coleción primavera-verano 2026, donde la pareja estuvo en primera fila.

A su vez, ambos dieron cátedra de estilo y demostraron estar a la altura del evento.

Eiza González lució una falda a juego con una chamarra casual, combinando más que nada los colores café, azul y blanco.

Mientras que Grigor Dimitrov combinó su outfit con los mismos colores, combinando tres prendas en la parte superior de su atuendo.

Justo y como se ven en el video de su tierno beso en el desfile de Prada.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instagram | @eizagonzalez)

Así ha sido la relación de Eiza González y Grigor Dimitrov

Fue durante la primera mitad del 2025, que en medios internacionales comenzó a circular el rumor que relacionaba a Eiza González con Grigor Dimitrov.

La relación se hizo oficial el pasado 16 de mayo, fecha de cumpleaños del tenista.

Ese día la actriz felicitó a su pareja con un tierno y romántico mensaje desde su cuenta de Instagram.

La publicación incluyó una serie de fotografías en las que posaban juntos y enamorados.