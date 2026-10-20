Eiza González volvió a México. La actriz, cuya carrera se ha consolidado en Hollywood, estará unos días en territorio azteca.

Interceptada por distintos medios de comunicación a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la propia explicó que su visita responde a temas laborales.

Sin ahondar en detalles sobre su nuevo proyecto, aclaró que pese a priorizar sus compromisos se tomó un tiempo para recorrer la colonia Roma, donde se detuvo a comer unos ricos tacos.

Hoy me fui a comer unos tacos deliciosos; fui a comer, a caminar la Roma que está divina. La verdad es que la ciudad está hermosa. Eiza González

¿Eiza González volverá a las telenovelas?

Ante la inevitable pregunta sobre su regreso a las telenovelas, mismas que la catapultaron a la fama, Eiza González descartó volver al formato, aunque dijo no estar cerrada a la posibilidad.

Por el momento no lo tengo planeado, pero saben que a mí me encanta venir a México y siempre vengo a trabajar y si hay oportunidad siempre vengo, así que me encantaría. Eiza González

Al escuchar que sus seguidores mexicanos están al pendiente de cada uno de sus pasos en el extranjero, la actriz se dijo agradecida, pero sobre todo orgullosa de saber que es una digna representante de México.

Ay, muchas gracias. Ya saben que yo soy feliz de poder representar a mi país en otro país y cada vez que tengo la oportunidad de venir a México la paso increíble. Eiza González

Recientemente, González asistió al Festival de Cine de Londres como parte de la promoción de una película a la que tiene especial cariño. Su presencia enorgulleció a miles.

Eiza González ya no intenta ocultar su amor por Grigor Dimitrov

Aunque Eiza González se rehúsa a hablar de su vida personal, especialmente en el terreno amoroso, ya no hace el mínimo esfuerzo por ocultar el amor que siente por el tenista búlgaro Grigor Dimitrov.

Al ser cuestionada sobre su romance, la actriz fue contundente: “Estoy muy contenta”.