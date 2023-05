Eduin Caz regresa a las mentadas de madre para quienes opinan sobre su relación con Daisy Anahí; arremete contra medios de comunicación.

A principios del 2023, Eduin Caz reveló que estaba separado de su esposa Daisy Anahy, con quien espera a su tercer hijo.

El cantante no ha mencionado cómo va su relación con Daisy Anahy -de 29 años de edad- pero enfureció contra quienes hicieron comentarios sobre esta.

Las reacciones de Eduin Caz suelen ser erráticas, pues constantemente arremete contra la prensa cuando no le gusta lo que se dice de él.

Esta vez, el cantante de 28 años de edad se enojó porque algunos medios señalaron que no había felicitado a su exesposa por el Día de las Madres.

Eduin Caz enfureció e hizo varias historias en Instagram para arremeter contra quienes criticaban que no haya celebrado Daisy Anahy en su día.

El líder de Grupo Firme asegura que sí celebró a Daisy Anahy por el Día de la Madre, al igual que a su mamá y suegra.

“Yo sí felicité a mi exesposa , sí felicité a mi mamá, a mi abuela y a mi suegra. Les hice una comida, les traje mariachi, les di regalo. Pero a mí no me interesa hacerlo público”

Según contó Eduin Caz, no es necesario mostrar cada uno de los detalles de su vida y por eso no compartió cómo festejó a Daisy Anahy y a su mamá.

Eduin Caz manifestó que amaba a sus fans y llamó “metiches” a algunos medios del espectáculo.

Eduin Caz mostró cómo fue la celebración de 10 de mayo de su familia y hasta hizo una petición a los medios.

“Ya para cerrar el tema, pensé mucho en hacer este video, porque no me gustan los problemas, pero ya estoy cansando (...) Deja de publicar cosas mías o no puedes, ¿ocupas mis números? Simplemente no publiquen cosas mías”

Eduin Caz